توماس مولر آرزو کرد موفقیت بایرن پس از ترک گواردیولا تداوم یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس مولر معتقد است موفقیتهای فعلی بایرن در بوندسلیگا به این معنی نیست که آنها در صورت خوب بازی نکردن از نقدها در امان بمانند.
این مهاجم آلمانی تایید کرد که طرفدار سبک بازیشان تحت هدایت پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی تیم است.
در حالی که گواردیولا به صورت جدی به منچستر سیتی مرتبط شده و قرارداد او در پایان این فصل با بایرن تمام میشود، مولر ۲۶ ساله ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند حتی پس از رفتن سرمربیشان از آلیانتس آرنا به موفقیتهای خود ادامه دهد.
مولر گفت: حالا همه چیز عالی است و در تیم احساس خوبی داریم و همه چیز با گروه مربیگری و این سرمربی ممکن شده و وقتی به بازیهایمان پس از تمام شدن نگاه میکنیم از آنها لذت میبریم.
این مهاجم افزود: میتوانم بفهمم که پپ هم با همین دید به بازیها نگاه میکند. اما باشگاهی مثل بایرن مونیخ اگر پس از پپ همین روحیه را نداشته باشد، به مشکل برمی خورد. شما خبرنگارها هم هیچوقت نمیگویید چون سبک بازیتان را دوست داشتیم حالا از شما انتفاد نمیکنیم.
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