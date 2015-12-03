علی صحبتلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توجه به فعالیتهای قرآنی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود، افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در راستای توسعه و تعمیق قرآن در جامعه برنامه های متنوعی را برای سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهار کرد: راه اندازی کاروان های قرآنی یک ایده نو بوده و توسعه برنامه های قرآنی را به دنبال دارد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این کار خلاقانه در روستاها اجرا می شود و باید جوانان که در معرض خطرات جنگ نرم دشمن هستند از این برنامه های قرآنی استفاده کنند.

صحبتلو تاکید کرد: برگزاری جشنواره قرآن کودک و نوجوان هم که یک طرح نو است در دو سطح شهرستانی و استانی برگزار می شود.

وی افزود: در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی ۱۰ برنامه به صورت ملی و استانی در قالب طرح تحول قرآن در استان توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برنامه ریزی شده است که در کار گروه تخصصی قرآن و عترت اداره کل در حال بررسی است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزاری محافل انس با قرآن کریم تحت عنوان «۱۰ شب، ۱۰ مسجد،۱۰ محفل»در مناطق روستایی را از برنامه های مهم این اداره کل در استان برشمرد.