پایان اسفند آخرین فرصت اخذ پروانه استاندارد در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، احمد محمدزاده صبح پنجشنبه در نشست شورای استاندارد استان گفت: در نشست پیشین این شورا موضوع کنترل واحدهای تولیدی فاقد مجوز استاندارد توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی به تصویب رسیده و این مصوبه لازم الاجراست.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها مکلف به انجام مصوبات این شورا هستند و در غیر این صورت از طریق مراجعی مشخص شده در قانون اقدام خواهد شد، افزود: به واحد های فاقد پروانه استاندارد نیز مهلتی سه ماهه و تا پایان اسفند امسال برای اخذ پروانه استاندارد مهلت داده شده و پس از آن با واحدهای متخلف حسب قانون برخورد خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: رسانه هایی مانند صدا و سیما باید در ترویج استاندارد در استان ورود کنند و تعامل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و اداره کل استاندارد استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدزاده با اشاره به کم توجهی تشکلات و انجمن های صنفی استان به طرح مشکلات خود در شورای استاندارد استان با وجود اعلام این موضوع به آنها از دو ماه گذشته خاطر نشان شد: این اعلام نشدن مشکلات اگر به معنی نبود موردی باشد که جای خوشحالی دارد اما اگر به معنی اعلام نشدن مشکلات موجود در حوزه استاندارد باشد، حق اعتراض بعدی را تشکل ها سلب می کند و باید توجه داشت که حل مشکلات و موانع تنها با همدلی و همراهی و انتقال مسائل ممکن خواهد شد.