من گناهکار نیستم/ می خواهم با فرانسه فاتح یورو 2016 شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم بنزما بازیکن تیم رئال مادرید گفت می‌خواهد در تیم ملی فرانسه جای داشته باشد و در کنار متیو والبوئنا بازی کند و برنده یورو 2016 شود.

او در مصاحبه‌ای با کانال «فرانسه ۱» برای نخستین بار پس از اعلام دست داشتن در اخاذی از هم تیمی‌اش در تلویزیون ظاهر شد و گفت: امیدوارم همه این چیزها تمام شود. من مقصر نیستم. امیدوارم همه چیز برای والبوئنا هم تمام شود، او دوست من است و ما باید با هم برنده یورو برای فرانسه باشیم.

این مهاجم که برای نخستین بار در برابر مخاطبان تلویزیونی صحبت می‌کرد افزود: شنیده‌ام که فیلمی ویدویی وجود دارد که در آن من به والبوئنا می‌گویم می‌توانم توسط دوستی که در لیون دارم به او کمک کنم و از او سوال کردم آیا می‌توانم به خانواده‌اش کمکی بکنم؟ اما آنها به من تهمت زده‌اند. انگار من مجرم باشم. اینها وحشتناک است. نمی‌دانستم دارند از او اخاذی می‌کنند. من تنها کریم زانتی را در این ماجرا می‌شناسم که او هم به زندان رفت، اما بعد زندگی جدیدی را شروع کرد.

بنزما افزود: اصلا نمی‌فهمم چرا در مظان اتهام هستم و اسمم خراب شده است. من اصلا نمی‌فهمم موضوع چیست.

این در حالی است که نخست وزیر فرانسه در اقدامی بی‌سابقه خواستار حذف کریم بنزما از تیم ملی شد و گفت بازیکنان مثل وزرا الگوی جامعه هستند و در صورت چنین اشتباهاتی باید با آنها قاطع برخورد شود. مانوئل وال گفت:‌ ورزشکار بزرگ باید الگو باشد و اگر نباشد، جایی در تیم ملی فرانسه ندارد.

بنزما به دست داشتن در پرونده اخاذی از متیو والبوئنا ملی‌پوش فرانسه متهم شده است.