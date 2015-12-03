مه شديد در محور ايلام - مهران/رانندگان با احتياط حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: از دو روز گذشته موج بازگشت عظیم زائران از یک طرف و بارش نزولات آسمانی از طرف دیگر ترافیک سنگینی را در محورهای منتهی به شهر مهران به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در سه محور ایلام، دهلران و ملکشاهی به سمت مهران ترافیک روان ولی از سمت مخالف ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه ایلام با اشاره به مه شدید در مسیر ایلام - مهران از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و حتما از سالم بودن سیستم برف پاک کن خودروی خود قبل از حرکت اطمینان داشته باشند.

وی در ادامه به دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: در یکی از این حوادث، برخورد یک دستگاه خودرو با عابر هشت ساله ای در کنار یکی از موکب های پذیرایی زائران در محور دشت عباس - دهلران مرگ عابر را رقم زد.

سرهنگ ناصری گفت: تصادف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه خودروی پراید در محور زنجیره سفلی در شهرستان چرداول پنج مجروح به جای گذاشت که حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.