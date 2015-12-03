به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس OSCE که قرار است سوم و چهارم دسامبر در بلگراد برگزار شود با هم دیدار می کنند.

پیشنهاد این دیدار ۲۷ نوامبر توسط وزیر خارجه ترکیه ارائه شده بود که مورد موافقت طرف روس قرار گرفت.

در پی ساقط شدن جنگنده روسیه توسط ترکیه در روز ۲۴ نوامبر تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است که پذیرش دیدار با چاووش اوغلو از سوی لاوروف بعد از حدود ۱۰ روز تنش را می توان نشانه هایی از عزم دو طرف برای حل و فصل تنش موجود دانست.