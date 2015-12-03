  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

وزرای خارجه روسیه و ترکیه در بلگراد دیدار می‌کنند

وزرای خارجه روسیه و ترکیه در بلگراد دیدار می‌کنند

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و همتای ترک وی برای اولین بار بعد از هدف قرار گرفتن هواپیمای روسیه توسط جنگنده‌های ترکیه در بلگراد دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس OSCE که قرار است سوم و چهارم دسامبر در بلگراد برگزار شود با هم دیدار می کنند.

پیشنهاد این دیدار ۲۷ نوامبر توسط وزیر خارجه ترکیه ارائه شده بود که مورد موافقت طرف روس قرار گرفت.

در پی ساقط شدن جنگنده روسیه توسط ترکیه در روز ۲۴ نوامبر تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است که پذیرش دیدار با چاووش اوغلو از سوی لاوروف بعد از حدود ۱۰ روز تنش را می توان نشانه هایی از عزم دو طرف برای حل و فصل تنش موجود دانست.

 

کد مطلب 2990474
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها