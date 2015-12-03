مشهود میرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر به وضعیت ناوگان تاکسی‌رانی زنجان اشاره کرد و افزود: اخیرا ۲۴ دستگاه سمند نو به تاکسی‌های زنجان اضافه‌شده است که این روند ادامه داشته و در هفته‌های آینده تعداد دستگاه‌های نو افزایش پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان اظهار کرد: تعداد ۲ هزار و ۳۶۹ دستگاه تاکسی در مرکز استان فعالیت می‌کنند که این تعداد برای رفع نیاز مسافرت‌های درون‌شهری شهروندان کافی نیست.

میرابی بابیان اینکه در هر صنفی تخلفاتی وجود دارد عنوان کرد: با توجه به اینکه در هر صنفی تخلفاتی وجود دارد در صنف تاکسیرانی نیز با این تعداد دستگاه‌ها برخی از تاکسی‌ها تخلف می‌کنند که همشهریان در صورت مواجه‌شدن با تخلف می‌توانند از طریق تلفن‌های سازمان با شماره تلفن۳-۳۳۷۷۹۲۰۱ شکایت خود را عنوان کنند و نظارت در این زمینه نیز صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یک سوم ناوگان‌ تاکسیرانی فرسوده هستند ولی متاسفانه در استان و در کل کشور نیز پنج سال بوده که موضوع نوسازی خودروها به تعویق افتاده است.

میرابی با اشاره به وضعیت دستگاه‌های شهرک پونک و گلشهر تأکید کرد: تاکسی بی‌سیم و تاکسی ون در دو منطقه پونک و گلشهر فعال هستند که ۲۰ دستگاه ون در پونک و ۲۰ دستگاه ون در گلشهر حمل‌ونقل درون‌شهری شهروندان را انجام می‌دهند.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان از فعالیت خودروهای شخصی درزمینه حمل‌ونقل شهری خبر داد و گفت: متأسفانه فعالیت خودروهای شخصی در حمل‌ونقل که به‌عنوان شغل دو محسوب می‌شود برای تاکسی‌ها و همچنین شرکت تاکسیرانی دچار مشکل شده است که در این راستا تمهیداتی در شورای ترافیک اندیشیده و با همکاری معاونت راه در حل این موضوع اقداماتی انجام‌شده است.