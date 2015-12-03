بررسی۶۶۶ پرونده قصور پزشكی در اصفهان/افزایش ۵.۶ درصدی سقط درمانی

علی سلیمانیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دو درصدی پروندههای قصور پزشكی در کمیسیون های پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: در هفت ماه امسال در مراكز پزشكی قانونی استان ۶۶۶ مورد پرونده قصور پزشكی به ثبت رسیده كه این آمار در سال گذشته ۶۵۲ مورد گزارش شده است.
وی با اشاره به مختومه شدن ۳۷۸ پرونده مرتبط با رسیدگی پزشكی قانونی در استان اصفهان ابراز داشت: همچنین در هفت ماهه امسال ۱۰۲ مورد پرونده مرتبط با رسیدگی به پروندههای قصور پزشکی و ۱۸۶ مورد پرونده مرتبط با موضوعات روانپزشکی قانونی در مراكز پزشكی قانونی استان بررسی و مختومه شده است.
مدیركل پزشكی قانونی استان اصفهان در خصوص نتایج پروندههای بررسی شده افزود: نتایج به دست آمده در این پروندهها متفاوت بوده و نمیتوان جمعبندی در خصوص نتایج به دست آمده داشت.
وی در ادامه با اشاره به افزایش صدور مجوز سقط درمانی در مراكز پزشكی قانونی استان اصفهان اشاره كرد و گفت: در هفت ماهه سال جاری تعداد ۳۲۲ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه كرده كه در این میان ۲۷۰ نفر موفق به دریافت مجوز سقط درمانی شدند.
سلیمانیپور با اشاره به افزایش ۵.۶ درصدی تعداد متقاضیان سقط درمانی در سطح استان اصفهان ابراز داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان متولی بررسی درخواستهای صدور مجوز سقط درمانی، تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی میكند که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاریهای شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتلا به بیماریهای صعب العلاج همراه با خطر جانی در صورت تداوم بارداری مواجه باشد .
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