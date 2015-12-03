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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

دلایل جاماندن مسافران در فرودگاه نجف

دلایل جاماندن مسافران در فرودگاه نجف

سازمان هواپیمایی کشوری دلیل جاماندن ۶ مسافر از پرواز نجف - تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص خبری با عنوان جاماندن مسافرن پرواز نجف - تهران، اعلام کرد: شرکت هواپیمایی مربوطه به دلیل موضوعات عملیاتی، ساعت پرواز را به سه ساعت زودتر تغییر داد که در این راستا با مسافران این پرواز تماس گرفته شد اما شلوغی خط ها موجب شد که تماس با ۶ نفر از مسافران ناممکن شود.

براین اساس، ۱۵۰ نفر از مسافران در موعد مقرر در فرودگاه حاضر شده و سوار هواپیما شدند، ۴ نفر در زمان تماس با آنها، پروازشان را کنسل کردند و برای ۶ نفر دیگری که به دلیل عدم برقراری تماس، در موعد مقرر در فرودگاه نبودند، هتل و امکانات در نظرگرفته شد که با پرواز امروز بازمی‌گردند.

 

کد مطلب 2990495

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