  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

رئال مادرید مسخره شد؛

تماشاگران کادیس شعار «چریشف دوستت داریم» سر دادند

تماشاگران کادیس شعار «چریشف دوستت داریم» سر دادند

تماشاگران حاضر در ورزشگاه «رامون کارانزا» پس از اینکه متوجه اشتباه بزرگ تیم رئال مادرید در خصوص بازی دادن به دنیس چریشف شدند با سر دادن شعارهایی، این تیم را به باد تمسخر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید بامداد امروز در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال اسپانیا با نتیجه ۳ بر یک در زمین کادیس به برتری رسید.

گل نخست این بازی را دنیس چریشف روس به ثمر رساند.

این در حالی است که بازیکن قزضی رئال در آخرین بازی خود با پیراهن ویارئال سه اخطاره شده بود و حق حضور در این بازی را نداشت.

تماشاگران کادیس بلافاصله پس از مطلع شدن از این موضوع از روی سکوها با تمسخر رئال مادرید، شعار «چریشف دوستت داریم» را سر دادند.

رئال مادرید به احتمال فراوان با توجه به اشتباه بچه گانه کادر فنی این تیم، از رقابتهای جام حذفی کنار گداشته خواهد شد.

کد مطلب 2990497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها