تماشاگران کادیس شعار «چریشف دوستت داریم» سر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید بامداد امروز در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال اسپانیا با نتیجه ۳ بر یک در زمین کادیس به برتری رسید.

گل نخست این بازی را دنیس چریشف روس به ثمر رساند.

این در حالی است که بازیکن قزضی رئال در آخرین بازی خود با پیراهن ویارئال سه اخطاره شده بود و حق حضور در این بازی را نداشت.

تماشاگران کادیس بلافاصله پس از مطلع شدن از این موضوع از روی سکوها با تمسخر رئال مادرید، شعار «چریشف دوستت داریم» را سر دادند.

رئال مادرید به احتمال فراوان با توجه به اشتباه بچه گانه کادر فنی این تیم، از رقابتهای جام حذفی کنار گداشته خواهد شد.