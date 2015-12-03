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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در گفت و گو با مهر؛

حضورفعال پلیس در جاده امام رضا(ع)پاکدشت/رانندگان با احتیاط برانند

حضورفعال پلیس در جاده امام رضا(ع)پاکدشت/رانندگان با احتیاط برانند

پاکدشت-فرمانده انتظامی پاکدشت با اشاره به استفاده حجم قابل توجهی از زائران حرم رضوی از جاده امام رضا(ع) گفت: نیروهای پلیس راه، در جاده امام رضا(ع) حضور دارند و باید رانندگان نیز نهایت دقت را کنند.

سرهنگ سلمان آدینه وند فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با اربعین حسینی و با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه، میزان و حجم تردد خودروها و وسائل نقلیه در محور امام رضا(ع) افزایش چشمگیری پیدا کرد.

وی افزود: بسیاری از زائران که قصد حضور در مشهد مقدس همزمان با اربعین حسینی را داشتند، از محور امام رضا(ع) استفاده کردند و این امر میزان ترافیک در این محور را افزایش داد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت ادامه داد: نیروی انتظامی و پلیس راه، حضور فعالی را در محور امام رضا(ع) به منظور خدمت رسانی به زائران و رانندگان داشته و این موضوع تا پایان حجم سفرها ادامه پیدا می کند.

سرهنگ ادینه وند گفت: خوشبختانه رانندگان نیز همکاری خوبی را با پلیس داشته اند اما باید در روزهای باقی مانده که حجم تردد وسائل نقلیه در محور امام رضا(ع) بالاست، تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت شود تا شاهد وقوع هیچ حادثه ای در این محور نباشیم.

کد مطلب 2990499

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