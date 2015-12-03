به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا، با وجود حضور میلیونی زائران همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان(ع) در کربلای معلی و نجف اشرف، خیابان‌های اطراف حرم‌های مطهر این دو شهر دیگر خبری از زباله‌های انباشته شده نیست.

نظافت کربلا و نجف با مشارکت و همکاری شهرداری‌های تهران، مشهد و قم و برخی شهرهای دیگر در حال انجام است و خودروها و نیروهای شهرداری‌های کشور مشغول نظافت و پاکسازی این دو شهر زیارتی هستند.

در خبرها اعلام شده که حدود ۵ هزار نفر از نیروهای شهرداری شهرهای جمهوری اسلامی ایران در نظافت خیابان‌های اطراف حرم امام حسین(ع)، امام علی(ع) و حضرت عباس(ع) مشارکت دارند.

یکی از پرسنل شهرداری تهران که در مسیر پیاده روی زائران مشغول نظافت خیابان بود به خبرنگار مهر گفت که روزانه حدود ۱۰ ساعت زباله‌های زیر پای زائران را جمع‌آوری و به این نوکری افتخار می‌کنند.