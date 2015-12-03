كاهش مهاجرت روستایی با افزایش خدمات از اهداف بنیادمسکن استان است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تاثیرات خالی شدن روستاها از سکنه بر تولید ملی، عمران و آبادانی بیش از پیش روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان یكی از مهمترین اهداف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است.

وی با تاکید بر همکاری و حمایت همه دستگاهای خدمات رسان در اجرای طرح های عمرانی روستاها خاطر نشان شد: سامان دهی و توسعه معابر و راه های روستایی، ارائه امکانات مخابراتی، توسعه شبکه های تلویزیونی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی تنها بخشی از مواردی هستند که در صورت توجه جدی به آنها شاهد کاهش مهاجرت از روستاها به مناطق شهری خواهیم بود ...

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از روستاییان به عنوان مولدان جامعه نام برد و افزود: دسترسی این قشر به امکانات رفاهی و اقتصادی موجب آبادی و افزایش جمعیت روستاها خواهد شد که کاهش بار مشکلاتی چون حاشیه نشینی و معضل اشتغال مهاجران روستائی در کلان شهرها از مهمترین نتایج این امر خواهد بود.

وی پاسخگویی به نیاز مسکن روستائیان را از مهمترین گام ها در این خصوص عنوان و تصریح کرد: بدون شک نیاز اصلی مردم بویژه در مناطق روستائی مسکن و کار است که توجه دستگاه های مرتبط به مشاغلی چون کشاورزی، دامداری و صنایع دستی می تواند مشکل اشتغال را حل کند و بنیاد مسکن نیز با اجرای طرح هایی چون طرح هادی و یا نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی تلاش می کند گام هایی جدی در حل مشکل مسکن روستاها بردارد.