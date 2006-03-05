مسافرت 6/3 ميليون نفر به كشور در سال جاري

به گزارش مهر به نقل از گمرك ايران، در اين مدت تعداد مسافران ورودي و خروجي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 9 و 10 درصد كاهش نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، از تعداد كل مسافران ورودي به كشور در 11 ماهه سال جاري 4/71 درصد آن ايراني و 6/28 درصد خارجي بودند.

طي اين مدت 2 ميليون و 607 هزار نفرايراني و يك ميليون و 46 هزار نفر خارجي از طريق گمركات وارد كشور شدند.

تعداد مسافران ورودي ايراني و خارجي به كشور طي اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 8/8 و 2/8 درصد كاهش نشان مي دهد.

اين گزارش حاكيست: بيشترين تعداد مسافران ورودي در 11 ماهه امسال يعني 2/32 درصد از تعداد كل مسافران از طريق گمرك مهرآباد وارد كشور شدند گمركات دوغارون در استان خراسان با 2/14 درصد و بازرگان در استان آذربايجان غربي با 2/11 درصد در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.

طي اين مدت يك ميليون و 175 هزار و 800 مسافر از طريق گمرك مهرآباد، 519 هزار و 500 نفر از گمرك دوغارون و 321 هزار و 400 نفر از گمرك بازرگان وارد كشور شدند.

اين گزارش مي افزايد: 75 درصد از تعداد كل مسافران خروجي از كشور در اين مدت ايراني و 25 درصد آن خارجي بودند.

طي 11 ماهه سال جاري بيشترين تعداد مسافران خروجي يعني 4/34، 9/12 و 8/9 درصد از تعداد كل آنها از طريق گمركات مهرآباد، بازرگان و دوغارون به خارج از كشور عزيمت كردند.