منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: از فردا، جمعه تا دوشنبه هفته آينده بانفوذ جريانات سرد شمالی، كاهش قابل‌توجه دما حدود ۸ تا ۱۳ درجه سانتی گراد را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نفوذ جریانات سرد شمالی تا پایان هفته آینده در استان ماندگار است، گفت: طی اين مدت كمينه دمای هوای شهرستان‌های استان به زير صفر كاهش می‌یابد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان البرز وزش باد شديد شمالی در روز جمعه دور از انتظار نخواهد بود به همین منظور باید تمهيدات لازم برای مواجهه با پيامدهای احتمالی ناشی از حاكميت هوای سرد و وزش باد شديد روز جمعه فراهم شود.

وی در ادامه اضافه کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی استان البرز تا پایان هفته به‌طور متناوب تحت تأثیر سامانه جوی فعالی قرار دارد.

اعلام وضعیت جوی جاده چالوس

رحمانیان خاطرنشان کرد: بر این اساس طی این مدت برای استان البرز افزایش ابر و بارش متناوب باران، گاهی همراه با رعدوبرق، وزش شدید باد، در پاره‌ای مناطق بارش تگرگ و در مناطق کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز ادامه داد: از بعدازظهر امروز، پنجشنبه بانفوذ جریانات سرد شمالی کاهش قابل‌ملاحظه دما را شاهد خواهیم بود و بارش‌ها در سطح استان به‌صورت برف و باران خواهد بود.

رحمانیان وضعیت جوی شهرستان‌های استان را برای امروز و فردا نیمه‌ابری در بعضی ساعات همراه با بارش برف و گاهی وزش باد نسبتاً شدید و مه‌آلود اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان وضعیت جوی جاده چالوس را نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش برف و مه‌آلود و گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید اعلام کرد و گفت: یشترین سرعت باد در این محور ۴۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.