به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی طرح ملی دانشجو معلم قرآن کریم با حضور برگزیدگان اردوی پیشین این طرح برگزار میشود. بنابر گزارش از بین 100 برگزیده دوره اول تعداد 53 نفر با کسب امتیاز کامل وارد اردوی دوم میشوند و از 19 آذرماه دوره آموزشی ایشان ادامه مییابد.
همچنین در پایان این اردو دو آزمون شفاهی و کتبی از حاضران به عمل میآید که در صورت کسب رتبه لازم در این دو آزمون گواهی دانشجو معلم قرآن برای آنان صادر و برای فعالیت ایشان در سطح دانشگاهها برنامهریزی به عمل خواهد آمد.
در کنار برنامههای آموزشی این دوره برنامه فرهنگی از جمله، زیارت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، تشرف به مسجد جمکران، بازدید از نمایشگاه کریمه اهل بیت(س)، مراسم مدیحه سرایی و پیاده روی کوه خضر و زیارت شهدای گمنام مدفون در این محل نیز انجام میشود.
نظر شما