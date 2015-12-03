جعفر نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس، ۱۵ سال پیش با رای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید افزود: امسال عملیات مربوط به ایجاد این منطقه در ۱۸۷ تا ۲۰۰ هکتار زمین در فاز نخست آغاز می شود که در این رابطه آماده سازی زیرساختها، دیوارکشی و احداث ساختمان این سازمان نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش زمین های خریداری شده این منطقه ویژه در فاز دوم و سوم اظهارداشت: با رفع معارضان ملکی در ماه های آتی این منطقه در آینده به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار توسعه می یابد.

نوبخت با اشاره به اینکه ایجاد گمرک در شهرستان سلماس با توجه به وجود منطقه ویژه اجباری است و در حال حاضر ساختمان این گمرک کلنگ زنی و آغاز شده است افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلماس از یک سو در مسیر راه آهن و از یک سو در کنار جاده ابرایشم قرار دارد و علاوه بر آن بین استان آذربایجان شرقی، جلفا، خوی و سرو و نیز در ۲۵ کیلومتری فرودگاه خوی و در ۶۰ کیلومتری فرودگاه ارومیه قرار دارد و همین شرایط مطلوب، سبب جلب توجه سرمایه‌گذاران چینی برای حضور در این منطقه شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سلماس با اشاره به اینکه سرمایه‌ گذاران ۲۰ شرکت چینی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلماس اعلام کردند گفت: شرکت‌های سرمایه‌ گذاری چینی در زمینه‌های مختلف در این منطقه حضور می یابند.

وی یاد آور شد: در منطقه ویژه اقتصادی سلماس صنایع نساجی، فناوری اطلاعات، ماشین آلات معدنی و کشاورزی، تولید خودروهای سبک و سنگین، تولید قطعات یدکی هواپیما، تهیه کود شیمیایی از دریاچه ارومیه، تولید مواد و مصالح ساختمانی و کود پتاس راه اندازی می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سلماس اظهار داشت: سرمایه‌گذاران چینی در نخستین سفر خود به منطقه تا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و اخیرا نیز آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن سرمایه‌گذاران داخلی و حتی شرکت‌های ایرانی حاضر در کشورهای خارجی همانند آلمان و انگلیس و از سوی دیگر رایزنان ایران در لهستان آمادگی خود برای سرمایه گذاری در منطقه اعلام کردند.

بنابراین گزارش منطقه ویژه اقتصادی سلماس که از دهه ۷۰ تاکنون دچار رکود بود، قرار است با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری خارجی وارد فاز اجرایی شود، اقدامی که حضور هئیت تجاری چینی رنگ واقعیت به آن بخشید.

نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی سلماس به فرودگاه‌های خوی و ارومیه، قرار گرفتن در جوار مرزهای جلفا، بازرگان، رازی و سرو در کنار همسایگی دو شهرستان تبریز و ارومیه موجب شده است یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه محسوب شود.

این طرح با دو دهه تأخیر در نیمه اول سال گذشته به شهرداری سلماس واگذار شد با وجود تصویب آن در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوز مصوبه آن برای آغاز عملیات اجرایی ابلاغ نشده است اما حضور هئیت های تجاری چینی نشان از عزم جدی برای اجرایی شدن این منطقه دارد.