مهمترین پیام کنگره عظیم اربعین برای جهان/ اقتدار در گروی اتحاد

خبرنگار مهر ـ کربلای معلی: مراسم اربعین امسال با شور و شکوهی بی سابقه و منحصر به فرد و با حضور بیش از بیست میلیون زائر حسینی در کربلای معلا برگزار شد. این اجتماع عظیم اما برای مخاطبان بین المللی مراسم اربعین حسینی پیام های ویژه‌ای داشت.

پیام هایی که درک و تشریح آنها در برهه فعلی لازم به نظر می رسد و مهمترین آنها به شرح زیر است:

اول) مراسم اربعین امسال درست زمانی برگزار شد که به واسطه وقوع حملات تروریستی پاریس و استمرار تحرکات غیرانسانی گروه تکفیری - صهیونیستی داعش، جو امنیتی نظام بین الملل آشفته و بر هم ریخته تر از هر زمان دیگری به نظر می رسید. در چنین شرایطی برگزاری تجمعی با حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر حسینی، آن هم در سرزمین و کشوری که داعش بخشی از آن را در تصرف خود دارد بسیار قابل تامل است.

داعش وقوع حملات پاریس را مقدمه ای برای یک نتیجه قلمداد می کرد. در این معادله، پروسه تزریق احساس ناامنی به ملت های دنیا، مخصوصا ملت های منطقه که بیشتر در معرض تهدید داعش قرار دارند یک هدف اعلامی و اعمالی از سوی این گروه تروریستی محسوب می شد.

اربعین اما آوردگاهی بود که در آن داعش نتیجه اقدام مقدماتی خود در پاریس را به صورت عینی مشاهده کند. مطابق محاسباتی که سران داعش و حامیان صهیونیستی و سعودی آن صورت داده بودند، قاعدتا نباید از مقدمه ای به نام «حملات پاریس» نتیجه و موخره ای به نام «حماسه پرشور اربعین» حاصل می شد. میان این مقدمه و موخره مطابق محاسبات امنیتی حامیان داعش همخوانی وجود نداشت.

دوم) میشل فوکو تئوریسین پست مدرن و از صاحب نظران در حوزه انقلاب های جهان، زمانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صدد تئوریزه کردن انقلاب بر آمد، به عامل و مولفه ای به نام معنویت اشاره کرد. عامل و مولفه ای که با فاکتورهای رئالیستی رایج در نظام بین الملل قابل محاسبه نیست.

میشل فوکو با تکیه بر این فاکتور مهم، انقلاب اسلامی ایران را انقلابی متمایز از سایر انقلاب های جهان معرفی کرد، انقلابی که برخاسته از ارزش هایی مانند شهادت و حق طلبی است. هم اکنون نزدیک به ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سپری شده است. الهام گیری ملت ایران و سایر ملت های شیعه در منطقه از ارزش و مصدری والا به نام کربلا و امامی همام به نام حضرت امام حسین (ع) نه تنها محاسبات داعش و صاحبان غربی ـ عبری ـ عربی آن، که هر گونه محاسبه ای (هر چند هم دقیق و همه جانبه باشد) را علیه پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) خنثی می سازد.

سوم) تکیه بر نظریه «امت واحده اسلامی»، به عنوان نظریه ای مبنایی که مورد تاکید حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده و می باشد، اصلی ترین و تنها راه مقابله با تهدیدات داعش و حامیان صهیونیستی آن محسوب می شود. تجربه اربعین امسال نشان داد تنها راه غلبه بر تهدیدات مشترک جهان اسلام، حرکت حول معنویات و ارزش های مشترکی است که ملت های مسلمان را حول یک نقطه گرد هم می آورد.

در چنین فضایی تهدیدات دشمنان معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و حتی به فرصتی برای همبستگی و اتحاد جهان اسلام تبدیل خواهد شد. بدیهی است که اگر چنین چرخه ای به جریان افتاده و قوام پیدا کند، داعش و حامیان آن خود را نسبت به هر زمان دیگری آسیب پذیر تر خواهند دید. در چنین شرایطی گروه های تکفیری و تروریستی روز به روز از هدفی که خود را برای آن به آب و آتش می زنند، یعنی چند تکه کردن و تجزیه جهان اسلام دورتر خواهند شد.

در اینجا لازم است علمای اسلامی با بهره گیری از تجربه اربعین امسال، نسبت به ظرفیت های استثنایی جهان اسلام و پیروان آخرین و کامل ترین دین آسمانی واقف شده و با واحد دانستن امت اسلامی، مانع از استمرار تهدیدات موجود علیه عالم اسلامی شوند.

چهارم) در نهایت اینکه اربعین امسال نه تنها درس معنویت و اخلاص، که درس اتحاد و همبستگی در میان مسلمانان بود. این همبستگی و اتحاد پادزهری قوی در مقابل اقدامات داعش و حامیان اصلی آن مخصوصا رژیم اشغالگر قدس محسوب می شود. بدیهی است که تنها راه مقابله با هدف اعمالی داعش یعنی تجزیه جهان اسلام در راستای منافع واشنگتن و تل آویو، همین اتحاد و همبستگی حول معنویتی است که ابعاد آن از سوی دشمنان امت واحده اسلامی قابل محاسبه نبوده، نیست و در آینده نیز نخواهند بود.