ایران دو پله نزول کرد/ آلمان به رده چهارم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسید دو پیروزی ۳ بر یک و ۶ بر صفر مقابل تیم های ترکمنستان و گوام در دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در فاصله پنج روز در ماه نوامبر، موقعیت فوتبال ایران در رده بندی فیفا را ارتقا دهد اما عملکرد دیگر تیم ها منجر به نزول فوتبال ایران شده است.

بلژیک در این رده بندی برای دومین ماه متوالی در صدر قرار دارد اما نکته جالب توجه اینکه آلمان از رده دوم به رده چهارم نزول کرد و در عوض اسپانیا از رده ششم به رده سوم صعود کرد.

ایران در رده بندی جدید همچنان برترین تیم آسیا است. کره جنوبی ، ژاپن و استرالیا در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.

رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:

۱- بلژیک

۲- آرژانتین

۳- اسپانیا

۴- آلمان

۵- شیلی

۶- برزیل

۷- پرتغال

۸- کلمبیا

۹- انگلستان

۱۰ - اتریش