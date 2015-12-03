  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

در تازه ترین رده بندی فیفا؛

ایران دو پله نزول کرد/ آلمان به رده چهارم رفت

ایران دو پله نزول کرد/ آلمان به رده چهارم رفت

ایران در تازه‌ترین رده‌بندی ماه نوامبر فیفا با دو پله نزول در جایگاه چهل و پنجم جهان قرار گرفت. بلژیک برای دومین ماه در صدر این رده‌بندی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسید دو پیروزی ۳ بر یک و ۶ بر صفر مقابل تیم های ترکمنستان و گوام در دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در فاصله پنج روز در ماه نوامبر، موقعیت فوتبال ایران در رده بندی فیفا را ارتقا دهد اما عملکرد دیگر تیم ها منجر به نزول فوتبال ایران شده است.

بلژیک در این رده بندی برای دومین ماه متوالی در صدر قرار دارد اما نکته جالب توجه اینکه آلمان از رده دوم به رده چهارم نزول کرد و در عوض اسپانیا از رده ششم به رده سوم صعود کرد.

ایران در رده بندی جدید همچنان برترین تیم آسیا است. کره جنوبی ، ژاپن و استرالیا در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.

رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:
۱- بلژیک
۲- آرژانتین
۳- اسپانیا
۴- آلمان
۵- شیلی
۶- برزیل
۷- پرتغال
۸- کلمبیا
۹- انگلستان
۱۰ - اتریش

 

کد مطلب 2990525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها