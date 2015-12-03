کردستانی ها سابقه درخشانی در مبارزه با استکبار و استعمار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله نوری همدانی امروز پنج شنبه در نشست صمیمی با مدیران، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردستان که در سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه مردم کردستان سابقه درخشانی در مبارزه با استکبار و استعمار دارند، گفت: کردستانی ها از پیشتازان و پشگامان پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی بوده و هستند.

وی عنوان کرد: مردم این منطقه برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۵ هزار و ۴۶۸ شهید، ۹ هزار و ۵۰۰ جانباز و ۸۰۰ آزاده تقدیم انقلاب کردند که این تعداد نسبت به جمعیت استان در دوران دفاع مقدس بسیار زیاد بوده و نشان از وفاداری و عشق مردم به نظام اسلامی دارد.

وی کردستان را یکی از استان های مرزی و حساس کشور خواند و اظهارداشت: مردم این استان سهم بزرگی در پیروزی انقلاب داشتند و امروز هم باید همواره سعی کنند وحدت و انسجام خود را حفظ کنند و در پاسداری از نظام همواره کوشا باشند.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه دشمن ازهرجا که اختلافی وجود داشته باشد رخنه و نفوذ می کند، ادامه داد: بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ دشمن حفظ وحدت، اتحاد و انسجام است.

وی بیان کرد: یکی از توصیه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به مسئولان این است که صادقانه به مردم خدمت کنند چراکه مردم برای ایجاد و حفظ این انقلاب خون های فراوانی داده اند و تلاش برای فراهم کردن شرایط رفاهی مردم رسالت تمامی مدیران است.

وی خطاب به مسئولان گفت: حتی اگر امکان و توانایی انجام درخواست و مطالبه مردم را نداشتید با احترام با آنها برخورد کنید.

این مرجع تقلید عنوان کرد: متاسفانه در بعضی از ادارات درب بر روی ارباب رجوع بسته می شود و این شایسته نیست و باید همیشه درب اتاق مدیران و مسئولان به سوی مردم باز باشد.

حضرت آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنانش یکی از ارزش های اسلامی را شناخت زمان ذکر کرد و گفت: آگاهی از وقایع گذشته و شناخت تاریخ کمک می کند که رویدادهای تاریخی را به خوبی تجزیه و تحلیل و ریشه یابی کرده و از آنها درس و عبرت گرفته شود.

وی با بیان اینکه یک ثلث قرآن کریم تاریخ است، بیان کرد: خداوند در قرآن کریم خطاب به رسول الله فرموده است که ای پیغمبر قصه ها و تاریخ را برای مردم بازگو کن تا درس بگیرند و عبرت بیاموزند بنابراین آشنایی مردم با وقایع تاریخی امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از رویدادهای مهم جهانی محسوب می شود، ادامه داد: لازم است این رویداد با دقت تحلیل شود تا همگان با آن بخوبی آشنا شوند.

این مرجع تقلید افزود: در زمانی که در کل اروپا دانشمندی مشهور، کتابخانه ای مجهز و مرکز علمی وجود نداشت اسلام توانست در مدت کوتاهی دانشمندان بنامی هم چون ابن سینا، ابوریحان و غیره را تربیت و به دنیا معرفی و کتابخانه های غنی را هم برپا و مراکز علمی و حوزوی را راه اندازی کند.

حضرت آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: در زمانی که دنیا گرفتار جهل بود اسلام توانست تحول و تمدن را بوجود آورد و این مهم در اسامی و عناوین عربی موجود در علوم مختلف اعم ازفیزیک، شیمی، ریاضی و طب و پزشکی مشهود است.

وی بیان کرد: در زمانی که قدرت های شرق و غرب بر کشورهای دنیا تسلط پیدا کردند اسلام را به حاشیه راندند و منزوی کردند و در این دوره مردم دچار انحطاط و عقب ماندگی شدند.

وی ادامه داد: در این دوره بود که ندایی پیامبرگونه از ایران بلند شد و مردی فقید،فرزانه و حماسه آفرین ندای آزادگی را سرداد و فرمودند ما تصمیم گرفتیم ریشه صهیونیسم، کاپیتالیسم و کمونیسم را بسوزانیم و نظام اسلام ناب محمدی(ص) را در کل دنیا برپا کنیم.