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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۴۶

دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با "مهر":

صادرات قطعات خودرو امسال به 280 ميليون دلار رسيد

دبير انجمن انجمن قطعات خودرو از صادرات 280 ميليون دلار قطعات خودرو در 11 ماهه سال‌جاري خبر داد.

محمد رضا نجفي منش در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: در سال گذشته 180 ميليون دلار قطعات  خودرو به خارج از كشور صادر شد.

وي افزود: پيش بيني مي شود ميزان صادرات قطعات تا پايان سال‌جاري به 300 ميليون دلارو تا 5 سال آينده ( پايان برنامه چهارم) به يك ميليارد دلار برسد.

دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو تصريح كرد: همچنين پيش بيني مي شود كه توليد قطعات دركشورتا پايان امسال به بيش ازيك ميليون دستگاه برسد.

وي نشان كرد: در سال گذشته قطعات لازم براي توليد 900 هزار دستگاه خودرو توسط قطعه سازان تامين شد كه در سال‌جاري اين ميزان به بيش از يك ميليون دستگاه خواهد رسيد.

 

 

کد مطلب 299054

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