صادرات قطعات خودرو امسال به 280 ميليون دلار رسيد

محمد رضا نجفي منش در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: در سال گذشته 180 ميليون دلار قطعات خودرو به خارج از كشور صادر شد.

وي افزود: پيش بيني مي شود ميزان صادرات قطعات تا پايان سال‌جاري به 300 ميليون دلارو تا 5 سال آينده ( پايان برنامه چهارم) به يك ميليارد دلار برسد.

دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو تصريح كرد: همچنين پيش بيني مي شود كه توليد قطعات دركشورتا پايان امسال به بيش ازيك ميليون دستگاه برسد.

وي نشان كرد: در سال گذشته قطعات لازم براي توليد 900 هزار دستگاه خودرو توسط قطعه سازان تامين شد كه در سال‌جاري اين ميزان به بيش از يك ميليون دستگاه خواهد رسيد.