توسعه کشت پسته راهکار اصلاح الگوی کشت در حاشیه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، بی هیچ شکی بحران خشک شدن دریاچه ارومیه در حال حاضر مهمترین چالش زیست محیطی منطقه شمال غرب و یکی از جدی ترین مشکلات کشور در این حوزه است، بحرانی که به اعتقاد کارشناسان از ۱۷ سال پیش شروع شده و بدلیل بی توجهی به هشدارهای داده شده در خصوص این بحران، بزرگترین دریاچه آب شور کنونی جهان در حال احتزار است.

عوامل مختلفی در ایجاد این بحران زیست محیطی نقش داشته اند که تغییرات اقلیمی، بی توجهی به استفاده بهینه از منابع آبی، توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و ایجاد سدها در حوزه اب ریز دریاچه و نیز اجرای برخی طرح های عمرانی در حوزه دریاچه ارومیه را می توان از مهمترین آنها عنوان کرد. با وجود تمام این مسائل در حال حاضر توجه به تثبیت وضعیت و بازگرداندن تدریجی دریاچه ارومیه به شرایط طبیعی موضوعی است که باید مورد توجه همه عناصر دخیل در این حوزه قرار گیرد، موضوعاتی مانند اصلاح الگوی کشت و صرفه جویی در مصرف آب که در کارگاه آموزشی تغذیه درختان پسته شهرستان بناب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توسعه کشت گونه هایی چون پسته لازمه اصلاح الگوی کشت در حاشیه دریاچه ارومیه است

عضو هیئت علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی پیش از ظهر پنجشنبه در این کارگاه با اشاره به تاثیر کاشت گونه هایی چون پسته در اصلاح الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه گفت: در احداث باغات پسته به مسائل تغییرات آب و خاک توجهی نمی شود در حالی که نخستین قدم برای احداث باغهای پسته شناخت دقیق از شرایط آب و هوایی و خاک منطقه می باشد.

اکبر عبدی قاضی جهانی با بیان اینکه بایستی به ارتفاع مناسب از سطح دریا و عرض جغرافیایی مناسب برای کاشت درخت توجه نمود افزود: بایستی به دمای محیط در فصل رشد، دمای مناسب محیط در زمان گرده افشانی و رطوبت مناسب محیط در زمان گرده افشانی توجه کافی داشته باشیم و بدانیم که درختان پسته در خاکهای غنی، شنی لومی و با عمق زیاد و با EC آب و خاک

پایین تر محصول خوب می دهند.

وی با بیان اینکه تحمل پذیری پسته در شرایط شوری نسبی آب و خاک دلیل بر کاشت آنها در خاکهای فقیر و شور نمی باشد ادامه داد: مرحله نونهالی درخت پسته طولانی است و از ۵ - ۷ سالگی، درختان پسته شروع به باردهی می نمایند که از ۱۲-۱۰ سالگی باردهی کامل و اقتصادی درختان پسته آغاز می شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با بیان اینکه پیوند درختان پسته و گرده افشانی آن از مراحلی است که بایستی توسط باغداران دقت بیشتری در موردشان صورت پذیرد ادامه داد: هم اکنون استفاده از پیوند لوله ای به دلیل سادگی، سرعت عملیات و درصد بالای جوش خوردن بین پایه با پیوندک رواج بیشتری یافته است.

وی با بیان اینکه درخت پسته ۲ پایه است یعنی برای تولید میوه به وجود هر ۲پایه نر و ماده نیاز می باشد افزود: با توجه به تجربیات و یافته های تحقیقاتی نسبت ۱:۱۰ درختان نر به ماده در باغ توصیه می شود که در هنگام پیوند درختان یا احداث باغ باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر عبدی قاضی جهانی با بیان اینکه گرده افشانی درختان پسته توسط باد انجام می شود ادامه داد: وجود بادهای ملایم جهت جابجایی گرده مناسب و ضروری است و بارندگی، افزایش رطوبت نسبی و سمپاشی در زمان گلدهی راندمان

گرده افشانی را کاهش می دهد البته گرده افشانی بصورت دستی و با دستگاه گرده افشان نیز میسر بوده که این امر در افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تولید محصول موثر می باشد.

وی با بیان اینکه فرایند گرده افشانی در درختان پسته در دهه دوم وسوم فروردین ماه انجام می شود افزود: بسته به نوع رقم پسته از نظر زودگل دهی یا دیرگل دهی، درخت پسته نر زود گل یا دیرگل مورد نیاز است و در بین ارقام پسته رقم کله قوچی زودگل و رقم اکبری دیرگل محسوب می شوند و ارقام معروف اوحدی و احمد آقایی نیز متوسط گل هستند.

وی با بیان اینکه به ازای هر ده درخت ماده نیاز به یک درخت نر در باغات پسته می باشد ادامه داد: ممکن است باغ پسته در منطقه ای باشد که باغات زیادی در آن منطقه وجود داشته باشند بنابراین با وجود تعداد کم درختان نر پسته در باغ عمل گرده افشانی به خوبی انجام شود که به دلیل گرده کافی در جو و هوای آن منطقه است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان افزود: با توجه به جهت وزش اغلب بادها در منطقه ای که باغ احداث شده باید نسبت به پیوند زدن درختان نر در باغ اقدام نمود.

وی در خاتمه با بیان اینکه وجود آثاری از درختان ۳۰۰ الی ۴۰۰ ساله پسته در استان آذربایجان شرقی نشانگر قدمت کشت این محصول به دلیل سازگاری آن با آب و هوای منطقه دارد ادامه داد: استفاده از نهالهای تولیدی از این پایه های بومی به دلیل سازگاری بیشتر آن می تواند در احیاء و جایگزینی باغات موثر واقع شود.

جهاد کشاورزی با اجرای کارگاه های آموزشی بدنبال ترویج اصلاح الگوی کشت است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب نیز در حاشیه این کارگاه به خبرنگاران گفت: شهرستان بناب از شهرستان های حوزه دریاچه ارومیه است که خطرات و پیامدهایی ناشی از خشک شدن این دریاچه بطور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی و معیشت ساکنان و مردم این منطقه اثر خواهد گذاشت.

جعفر صادقی تصریح کرد: با توجه به لزوم احیای دریاچه و تغییر الگوی کشت، ترویج و آموزش کشت محصولات با نیاز آبی کم، افزایش شوری خاک های منطقه و کمبود شدید منابع آبی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب در راستای سیاست و برنامه های سازمان جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب خاطر نشان شد: کارگاه آموزشی یک روزه تغذیه باغات پسته باحضور بیش از ۱۰۰ نفر از باغداران شهرستان و کارشناسان پهنه بندی نیز طبق برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان و نیازسنجی های بعمل آمده برگزار شد.