عطاالله ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، ۱۳۰ غرفه جانمایی شده است، اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۸ آذرماه در پردیس کشاورزی شهرستان کرج برگزار میشود.
وی در ادامه تأکید کرد: در این نمایشگاه از پژوهشگران، ایدههای برتر و غرفه های برتر فن بازار تجلیل میشود همچنین پارک علم و فناوری استان با دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه مواد و انرژی، شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی تفاهمنامه منعقد می کند.
رییس پارک علم و فناوری استان البرز برآورد اولیه مالی از سهم انعقاد این قراردادها را بالای ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا دستگاههای اجرایی نیازهای تخصصی و فناوری خود را احصاء کنند.
ربانی گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، نیاز دستگاههای اجرایی از محصولات فناورانه احصاء و امکان پیشبینی معامله محصولات وجود دارد.
وی ادامه داد: تمایز این نمایشگاه با دورههای قبل در این است که نیازهای تخصصی دستگاههای اجرایی عرضه می شود.
دبیر اجرایی نمایشگاه پژوهش و فناوری استان البرز در پایان حضور دستگاه های اجرایی و همچنین بخش خصوصی را در دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان مطلوب تر از سال گذشته اعلام کرد.
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