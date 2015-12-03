عطاالله ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، ۱۳۰ غرفه جانمایی شده است، اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۸ آذرماه در پردیس کشاورزی شهرستان کرج برگزار می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: در این نمایشگاه از پژوهشگران، ایده‌های برتر و غرفه های برتر فن بازار تجلیل می‌شود همچنین پارک علم و فناوری استان با دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه مواد و انرژی، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی تفاهمنامه منعقد می کند.

رییس پارک علم و فناوری استان البرز برآورد اولیه مالی از سهم انعقاد این قراردادها را بالای ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا دستگاه‌های اجرایی نیازهای تخصصی و فناوری خود را احصاء کنند.

ربانی گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، نیاز دستگاه‌های اجرایی از محصولات فناورانه احصاء و امکان پیش‌بینی معامله محصولات وجود دارد.

وی ادامه داد: تمایز این نمایشگاه با دوره‌های قبل در این است که نیازهای تخصصی دستگاه‌های اجرایی عرضه می شود.

دبیر اجرایی نمایشگاه پژوهش و فناوری استان البرز در پایان حضور دستگاه های اجرایی و همچنین بخش خصوصی را در دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان مطلوب تر از سال گذشته اعلام کرد.