به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز پنج شنبه در نشست صمیمی با مدیران، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردستان با حضرت آیت الله نوری همدانی که در سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت و شرایط استان پرداخت و گفت: کردستان دارای مردمی شریف و مومن است و قرن ها به عنوان مرزدارانی غیور از مرزهای کشور دفاع کرده و می کنند.

وی عنوان کرد: مردم این منطقه در طول دوران دفاع مقدس برای پیروزی در جنگ حق علیه باطل تعداد زیادی از عزیزانشان را تقدیم انقلاب کردند.

وی اظهارداشت: امروز هم کردستانی ها در صحنه های مختلف انقلاب حضوری پرشور دارند و همواره وفادار به نظام بوده و هستند و این مهم را در طول ۳۷ سال گذشته به اثبات رساندند.

استاندار کردستان ادامه داد: استان مرزی کردستان علارغم داشتن نعمت های فراوان و ظرفیت های طبیعی بی شمار متاسفانه بدلیل سیاست های غلطی که قبل از انقلاب در ارتباط با این استان وجود داشت، از عقب ماندگی تاریخی برخوردار است.

زاهدی بیان کرد: این استان با داشتن آب فراوان، هوا و خاک مناسب، وجود مرز به عنوان ظرفیت تجارت خارجی، منابع طبیعی و گردشگری مطلوب و مهمتر از همه نیروی انسانی توانمند دچار عقب ماندگی مزمن شده بود.

وی ادامه داد: این عقب ماندگی به حدی بود که بعد از پایان جنگ تحمیلی و ناامنی های موجود در منطقه علارغم تمامی خدماتی که نظام جمهوری اسلامی انجام داد همچنان شاخص های توسعه این استان به متوسط کشوری نرسیده است.

وی با بیان اینکه کردستان نیازمند توجه بیشترمسئولان ارشد کشور است، عنوان کرد: در حال حاضر معضلاتی هم چون بیکاری و کمبود درآمد مردم این استان را رنج می دهد.

استاندار کردستان بیان کرد: خوشبختانه مدیران، نمایندگان مردم در مجلس، روحانیون و اعضای شورای اداری و تامین استان و فعالان فرهنگی و اجتماعی امروز یکپارچه مصم هستند که در راستای نارسایی ها و مشکلات استان تلاش کنند.

زاهدی عنوان کرد: امیدواریم براساس توجهاتی که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور به عمران وآبادانی این منطقه دارند شاهد توسعه و پیشرفت سریع استان و رفع مشکلات آن باشیم.