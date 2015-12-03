احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوم سوم مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه‌های همدان اظهار داشت: دور سوم مسابقات لیگ شطرنج استان، ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۳ آذرماه در محل خانه شطرنج همدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مهم‌ترین بازی، تیم‌های اداره کل پزشکی قانونی و اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف باهم روبرو می‌شوند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به دور اول این مسابقات گفت: در دور اول مسابقات تیم‌های اداره کل پزشکی قانونی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ملایر B، تالار وحدت، پیشکسوتان بوعلی، اتحادیه تعاونی فرش دستباف و هدف برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

بابایی عنوان کرد: همچنین مسابقه تیم‌های نظام‌مهندسی با ملایر C و متفکران با پیشکسوتان هگمتانه به‌تساوی انجامید.

وی با اشاره به نتایج دور دوم این مسابقات بیان کرد: در دور دوم تیم‌های اتحادیه تعاونی فرش دستباف، ملایر A، ملایر B، ملایر C، تالار وحدت، جمعیت هلال‌احمر و آچمز به پیروزی رسیدند و دیدار گروه‌های اداره کل پزشکی قانونی با سازمان صنعت، معدن و تجارت و آرمان با پرواز مساوی شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان یادآور شد: تا پایان دور دوم تیم‌های اتحادیه تعاونی فرش دستباف، ملایر B و تالار وحدت به ترتیب با کسب ۶.۵، ۵.۵ و ۵.۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم رقابت‌ها قراردادند.

بابایی بابیان اینکه لیگ شطرنج استان همدان در ۹ دور به روش سوئیسی و ریتد برگزار می‌شود، گفت: این مسابقات هر جمعه برگزار خواهد شد و اختتامیه و هفته پایانی این مسابقات روز جمعه ۱۸ دی‌ماه برگزار می‌شود.