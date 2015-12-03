جواد هدایتی در گفتگو با مهر با اشاره به سقوط یک دستگاه مینی بوس به رودخانه در جاده هراز، گفت: ۱۹ نفر سرنشین این مینی بوس بودند که از این تعداد ۷ نفر فوت کرده، ۴ نفر مفقود و مابقی زخمی هستند.

وی با بیان اینکه بنابر گزارش کارشناسان، عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه علت این سانحه بوده است، افزود: ظاهرا راننده به دنبال این بوده که در سرازیری سرعت را بالا ببرد تا بتواند درسربالایی بعدی، مینی بوس را رد کند که به دلیل لغزندگی جاده، کنترل از راننده خارج می شود.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: این مینی بوس درنزدیکی تونل وانا، به یک سراشیبی با عمق ۴۰ تا ۵۰ متر سقوط می کند.

وی با اعلام اینکه در زمان بارندگی که لغزندگی در جاده بیشتر است باید احتیاط بیشتری انجام شود، اظهار داشت: در زمانی که جاده لغزنده است نیاز به کنترل سرعت است، زیرا در این شرایط احتمال از کنترل خارج شدن وسیله نقلیه وجود دارد.

هدایتی با اشاره به اینکه راننده در جریان این حادثه جزو مصدومان است، گفت: سرنشینان این اتوبوس و راننده از یک روستا بودند و برای زیارت اربعین حسینی این مینی بوس را دربست از راننده کرایه می کنند که متاسفانه چنین سانحه ای اتفاق می افتد.