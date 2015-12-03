واژگونی خودروی ون در قم ۲ کشته و ۱۳ مجروح برجای گذاشت

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح پنج‌شنبه واژگونی خودروی ون در کیلومتر ۴۰ جاده قدیم قم - تهران منجر به فوت آقایی ۵۰ ساله که راننده خودرو بود و یک دختر ۹ ساله از سرنشینان شد.

وی ادامه داد: این حادثه باعث مجروحیت ۱۳ نفر دیگر شد که بلافاصله هفت دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به بیمارستان نکویی و شهید بهشتی منتقل کردند.

بر اساس اعلام پلیس قم، خودرو ون از سمت مهران به سمت کرج در حرکت بود و علت حادثه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم ادامه داد: ساعت ۲۲ شب گذشته نیز واژگونی پراید چهار مجروح برجای گذاشت که بلافاصله مأموران اورژانس در محل حادثه حضور یافته و مجروحان را به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی گفت: واژگونی خودروی پیکان با سه مجروح، واژگونی پژو با چهار مجروح و برخورد پژو با ون با پنج مجروح از دیگر حوادث ۲۴ ساعت گذشته این استان بوده است.

حسنی عنوان کرد: استنشاق گاز مونواکسید کربن نیز منجر به مسمومیت خانمی ۲۲ ساله شد که مأموران اورژانس ۱۱۵ وی را که دچار کاهش شدید سطح هوشیاری شده بود به مرکز درمانی انتقال دادند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم اضافه کرد: تاکنون بر اثر مسمومیت گاز مونواکسید کربن سه نفر در استان قم فوت و ۲۳ نفر نیز دچار کاهش سطح هوشیاری شده‌اند.