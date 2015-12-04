اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان در کردستان برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمدحسینی شاهرودی ظهر پنج شنبه در نشست صمیمی با مدیران، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردستان با حضرت آیت الله نوری همدانی که در سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب در ارتباط با کردستان تعابیر ارزشمندی هم چون سرزمین مجاهدت های خاموش را بکار بردند تا همه را نسبت به فداکاری ها و ایثارگری های مردم این منطقه آشنا و آگاه کنند.

وی عنوان کرد: رهبری همواره بر داشتن وحدت و همدلی و همزبانی مردم و مسئولان را توصیه کردند و خوشبختانه یکی از افتخارات و توفیقات استان کردستان وجود همدلی و اتحاد بین دولت و ملت است.

وی اظهارداشت: کردستان دارای ظرفیت های فراوانی است و تمامی مسئولان در راستای توسعه و رفع مشکلات استان تلاش می کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: کردستان که از سوی رهبری به عنوان استانی فرهنگی نامگذاری شده است همت و کوشش بیشتری از سوی مسئولان استان در راستای توسعه فرهنگی که قطعا در سطح کشور هم تاثیرگذار خواهد بود، شاهد هستیم.

حجت الاسلام شاهرودی ادامه داد: سیاسیون استان هم از بصیرت لازم برخوردارند و در تمامی عرصه ها به ویژه انتخابات حضوری گسترده داشته اند.

وی اضافه کرد: مسئله وحدت بین شیعه و سنی در کردستان مدت هاست که ایجاد شده و اکنون حفظ آن در اولویت تمامی آحاد مردم است.

وی عنوان کرد: آیت الله نوری همدانی در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۵۷ به عنوان نخستین نماینده امام خمینی(ره) به استان کردستان معرفی شد و قبل از انقلاب هم در شهرستان سقز مدتی در تبعید به سر می بردند و بنابراین شناخت مطلوبی از استان دارند.