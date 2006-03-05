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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۳

تسريع در توسعه مترو نيازمند تغيير سياست ها است

تسريع در توسعه مترو نيازمند تغيير سياست ها است

شهردار تهران گفت: تسريع در توسعه مترو نيازمند تغيير سياست هاست و هر چند اين تغيير نياز به گذر زمان دارد اما خيلي هم طولاني نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران درديداربا دبير كل اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي ، تاكيد كرد: توسعه حمل و نقل عمومي جزو اولويت هاي كاري شهرداري تهران است كه البته براي پيشبرد آن مشكلاتي جدي پيش رو داريم.

وي افزود: دولت در آينده توان پاسخگويي به هزينه هاي ناشي از عدم توسعه مترو و ناوگان حمل و نقل عمومي را نخواهد داشت.

شهردار تهران تاكيد كرد: يكي از اقدامات ما براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي فعال كردن بخش خصوصي است .

دكتر قاليباف ضمن اشاره به مديريت موفق و خوب مهندس هاشمي در مترو، گفت: ما از هر نوع همكاري و تعامل با اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي و ديگر كلان شهرهاي جهان استقبال خواهيم كرد.

در اين ديدار كه در دفتر شهردار تهران برگزار شد "هانس رت" دبيركل اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي، با اشاره به نگاه مشترك  اتحاديه و كلان شهرها نسبت به مقوله حمل و نقل عمومي و ترافيك ، افزود: شهر تهران همچون ديگركلان شهرهاي جهان با معضلات مشابهي نظير حمل و نقل و ترافيك مواجه است وتوسعه خطوط مترو وافزايش تعداد واگن ها درحل اين بحران نقش مهمي ايفا مي كند.

وي درباره سياست گذاري ايران  در بخش سرمايه گذاري براي حمل و نقل عمومي گفت: معمولا در تمام دنيا تعادلي بين قيمت هزينه حمل و نقل عمومي و خودروهاي شخصي وجود دارد اما در كشور ايران وضعيت منحصر به فردي ديده مي شود كه طي آن هم به خودروهاي شخصي و هم به سيستم حمل و نقل عمومي يارانه اختصاص مي يابد، حال چگونه بايد حمل و نقل شهري از اين وضعيت نجات يابد.

رئيس اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي اعلام كرد: در راستاي تبادل تجربيات و تمايل به همكاري با شهرداري هاي بزرگ جهان ، تسهيلاتي فراهم خواهيم كرد تا امكان آشنايي با روش ها و سياست هاي ديگر كلان شهرهاي جهان در بهبود وضعيت ترافيك، فراهم شود.

"هانس رت" اضافه كرد: امكان بازديد و ارتباط ايران با كشورهايي را فراهم خواهيم كرد كه به لحاظ سياست هاي مديريتي و تجربه به كشور ايران نزديك باشند.

وي همچنين در اين ديدار درباره تمهيدات مديريت شهري تهران براي كاهش ترافيك، گفت: ايجاد خطوط ويژه براي تردد ناوگان اتوبوسراني، ايجاد محدوده ترافيك و گسترش خطوط مترو جزو طرح هايي قابل توجه و ويژه اي هستند كه در كاهش ترافيك و سهولت در حمل و نقل عمومي نقش مهمي دارند.

 

 

 

کد مطلب 299058

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