تسريع در توسعه مترو نيازمند تغيير سياست ها است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران درديداربا دبير كل اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي ، تاكيد كرد: توسعه حمل و نقل عمومي جزو اولويت هاي كاري شهرداري تهران است كه البته براي پيشبرد آن مشكلاتي جدي پيش رو داريم.

وي افزود: دولت در آينده توان پاسخگويي به هزينه هاي ناشي از عدم توسعه مترو و ناوگان حمل و نقل عمومي را نخواهد داشت.

شهردار تهران تاكيد كرد: يكي از اقدامات ما براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي فعال كردن بخش خصوصي است .

دكتر قاليباف ضمن اشاره به مديريت موفق و خوب مهندس هاشمي در مترو، گفت: ما از هر نوع همكاري و تعامل با اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي و ديگر كلان شهرهاي جهان استقبال خواهيم كرد.

در اين ديدار كه در دفتر شهردار تهران برگزار شد "هانس رت" دبيركل اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي، با اشاره به نگاه مشترك اتحاديه و كلان شهرها نسبت به مقوله حمل و نقل عمومي و ترافيك ، افزود: شهر تهران همچون ديگركلان شهرهاي جهان با معضلات مشابهي نظير حمل و نقل و ترافيك مواجه است وتوسعه خطوط مترو وافزايش تعداد واگن ها درحل اين بحران نقش مهمي ايفا مي كند.

وي درباره سياست گذاري ايران در بخش سرمايه گذاري براي حمل و نقل عمومي گفت: معمولا در تمام دنيا تعادلي بين قيمت هزينه حمل و نقل عمومي و خودروهاي شخصي وجود دارد اما در كشور ايران وضعيت منحصر به فردي ديده مي شود كه طي آن هم به خودروهاي شخصي و هم به سيستم حمل و نقل عمومي يارانه اختصاص مي يابد، حال چگونه بايد حمل و نقل شهري از اين وضعيت نجات يابد.

رئيس اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي اعلام كرد: در راستاي تبادل تجربيات و تمايل به همكاري با شهرداري هاي بزرگ جهان ، تسهيلاتي فراهم خواهيم كرد تا امكان آشنايي با روش ها و سياست هاي ديگر كلان شهرهاي جهان در بهبود وضعيت ترافيك، فراهم شود.

"هانس رت" اضافه كرد: امكان بازديد و ارتباط ايران با كشورهايي را فراهم خواهيم كرد كه به لحاظ سياست هاي مديريتي و تجربه به كشور ايران نزديك باشند.

وي همچنين در اين ديدار درباره تمهيدات مديريت شهري تهران براي كاهش ترافيك، گفت: ايجاد خطوط ويژه براي تردد ناوگان اتوبوسراني، ايجاد محدوده ترافيك و گسترش خطوط مترو جزو طرح هايي قابل توجه و ويژه اي هستند كه در كاهش ترافيك و سهولت در حمل و نقل عمومي نقش مهمي دارند.