به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، به عملکرد توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: استان زنجان با تعداد ۱۴ هزار و ۸۵۴ دستگاه تراکتور و ۲۴۰ دستگاه کمباین، دارای ضریب مکانیزاسیون ۱.۳۴ اسب بخار بر هکتار است.

وی اظهار کرد: با توجه به توزیع تعداد ۷۵۸ دستگاه در سال گذشته ضریب مکانیزاسیون در پایان سال ۹۳ به عدد ۱.۳۴ اسب بخار بر هکتار پیداکرده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از سال ۹۲ تا ۹۴ میزان ۷۵۱ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری در استان زنجان سرمایه‌گذاری شده است.

جعفری به اقدامات شاخص در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: تخصیص اعتبار به میزان ۲۸۶ میلیارد ریال از محل خط اعتباری مکانیزاسیون و افزایش اعتبار به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته، برنامه‌ریزی توسعه مکانیزاسیون بر اساس اعتبار ابلاغی به تفکیک زیر بخش‌های زراعت، باغبانی و دام و طیور و شیلات، انتقال فناوری‌های نوین و تأمین دستگاه‌های جدید به تعداد ۲۶ دستگاه با میزان کمک بلاعوض ۱۷۲۰ میلیون ریال و تسهیلات بانکی ۵۱۸ میلیون ریال از اقدامات شاخص در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: اعتبار مصوب پرداختی تا تاریخ ۳۰ آبان ماه به میزان ۹۳ میلیارد ریال و درصد جذب ۳۲.۵ درصد بود که این میانگین جذب کشوری معادل ۱۵ درصد است.

جعفری بیان کرد: تخصیص یارانه و تسهیلات برای سه گروه شرکت خدمات فنی و مهندسی برای خرید دستگاه‌های بوجاری ثابت، کمک بلاعوض ۶۳۰ میلیون ریال و تسهیلات بانکی به میزان سه هزار میلیون ریال از اقدامات دیگر در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان زنجان است.