به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ناجا، سرهنگ جعفر کردلو افزود: اصلی ترین شاخص و ثمره توسعه اجتماعی نظم و امنیت پایدار است و تعامل پلیس و رسانه ها باعث تقویت سیاست ها و راهبردهای پیشگیری از جرایم می شود.

وی به تعامل خوب و نزدیک مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان زنجان با رسانه ها و صدا و سیمای شبکه اشراق اشاره و بیان داشت: این تعامل باعث شده اقدامات و مطالب خوبی در زمینه پیشگیری از جرائم و آموزش همگانی در اختیار مردم قرار گیرد.

سرهنگ کردلو با بیان اینکه رسانه ها عامل کلیدی انتشار اطلاعات در نظام های اجتماعی بوده و تاثیر قدرتمندی بر رفتار و هنجارهای اجتماعی دارند گفت: رسانه ها تاثیر معناداری بر تصویر کلی جرم و احساس امنیت در جامعه داشته و نقش اساسی در تامین و حفظ امنیت اجتماعی ایفا می کنند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه، رسانه ای موفق است که هم از مقبولیت و هم از محبوبیت در جامعه برخوردار باشد تصریح کرد: رسانه ها هر قدر از رسالت خود که آگاهی بخشی، عدالت خواهی و بیان حقایق به دور باشند به همان میزان از محبوبیت و مقبولیت آنان کاسته می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه رسانه ها پل ارتباطی پلیس و مردم هستند خاطر نشان کرد: ما تلاش داریم از ظرفیت رسانه ها در راستای ارتقاء احساس امنیت، دانش اجتماعی و مهارت افزایی اقشار مختلف جامعه و مردم در زمینه پیشگیری از جرائم و ناهنجاری ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها می توانند با گسترش اطلاعات در حوزه پیشگیری از جرائم ،امنیت و احساس امنیت را ارتقاء دهند گفت: ارتقای امنیت و احساس امنیت، نیازمند حضور نظامند رسانه ها در حوزه پیشگیری از جرائم است.

سرهنگ کردلو اصلی ترین شاخص و ثمره توسعه اجتماعی را نظم و امنیت پایدار بیان و خاطر نشان کرد: تعامل پلیس و رسانه ها باعث تقویت سیاست ها و راهبرد های پیشگیری از جرائم می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: تامین نظم و امنیت پایدار نیازمند مشارکت اقشار مختلف جامعه و فرهنگ سازی است که در این زمینه رسانه ها می توانند نقش موثر و فعالی داشته باشند.