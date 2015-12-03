شکارچیان «میش وحشی» در ملایر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عزیز قیاسی عنوان کرد: روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری نیروی انتظامی شهرستان ملایر در پی تماس مردمی مبنی بر شکار یک راس میش وحشی، مراتب را به ماموران و ضابطان دادگستری حفاظت محیط زیست شهرستان اعلام کرد.

وی گفت: پس از آن مراجع قضایی با در دست داشتن حکم تفتیش از منزل شخصی به نام م-ج در روستای جوزان ملایر موفق به کشف و ضبط یک راس میش وحشی به همراه ۶۱ عدد فشنگ سلاح m۱، یک قبضه شمشیر و یک عدد ساطور قصابی شدند.

قیاسی ادامه داد: متخلفان که یکی از آنها شناسایی شده است، ۳ نفر بودند که از محل گریخته اند و اکنون تحت پیگیری قضایی قرار دارند.