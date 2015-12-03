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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر خبر داد؛

آغاز مرحله دوم خدمت رسانی به زائران حسینی

آغاز مرحله دوم خدمت رسانی به زائران حسینی

فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر در نشست فرماندهان این قرارگاه، از شروع مرحله دوم خدمت رسانی کارکنان قرارگاه ظفر به زائران اربعین حسینی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی در نشست فرماندهان قرارگاه ظفر، با اشاره به گستردگی ورود زائران به داخل کشور در دو روز آینده، گفت: دومین مرحله از مأموریت کارکنان قرارگاه ظفر از امروز شروع خواهد شد و خدماتی همچون کنترل امنیتی، تسهیل و خدمات رسانی در تردد زائران و همچنین کنترل ترافیکی از مهم ترین اهداف مرحله دوم مأموریت اربعین حسینی به شمار می رود.

وی همچنین از آمادگی خودروهای خدماتی این قرارگاه به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به زائران در حال بازگشت به کشور خبر دادافزود : به کارگیری تعمیرگاه های سیار، سوخت رسانی سیار و بکارگیری خودروهای خدماتی و برپایی ایستگاه های صلواتی به منظور پذیرایی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از دیگر اقدامات قرارگاه ظفر در دومین مرحله از مأموریت اربعین حسینی به شمار می رود.

کد مطلب 2990589

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