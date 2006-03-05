رئيس سازمان ديانت تركيه به منظور ممانعت از تشديد مناقشات مذهبي به عراق مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي سفارت ج.ا.ايران در تركيه، رئيس سازمان ديانت تركيه، علي بارداك اوغلو به همراه گروهي متشكل از علماي ديني شوراي اسلامي اروپا - آسيا با رهبران شيعي و سني در عراق جهت حل بحران به وجود آمده كه پس از انفجار حرم مطهر عسگريين(ع) در عراق آغاز شده به عراق سفر خواهند كرد.

رئيس كميسيون ديني قرقيزستان، رئيس امور ديانت قزاقستان و شيخ الاسلام حاجي الله شكور از علماي شيعي آذربايجان به همراه رئيس سازمان ديانت در قالب اين كميسيون به عراق مي روند.

طي روزهاي آينده تاريخ مشخص سفر اين هيئت تعيين خواهد شد.

بنا به گفته يكي از مسئولان سازمان ديانت تركيه اين گام مثبتي براي تحكيم سياستهاي خارجي تركيه در حل بحران عراق خواهد بود و بايد از مجادله مذهب در عراق كه روزبروز آتش درگيري دو مذهب شيعه و سني شعله ورتر مي شود هر چه سريعتر ممانعت به عمل آيد.

حركت سازمان ديانت تركيه در راستاي چارچوب ترسيمي وزارت امور خارجه و با اطلاع اردوغان صورت مي گيرد.