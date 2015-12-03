به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: حضور شرکتهای دانشبنیان ازجمله آی سی تی در استان ضرورت ویژه دارد و ما زمینه فعالیت این شرکتها را تسهیل کردیم تا بیایند و فعال شوند.
وی افزود: با دانشگاه علوم پزشکی استان هماهنگیهایی صورت گرفته است تا تعدادی از شرکتها در حوزه درمان روستایی فعال شوند.
به گفته استاندار اردبیل به دلیل اینکه در روستاها نیروی بهداشت و درمان برای سونوگرافی و ماموگرافی محدود است قرار است شرکت بعد از نصب دستگاه با آموزش نیروهای کارشناس خانههای بهداشت اطلاعات سونوگرافی را به اردبیل ارسال کرده و نتایج آن در مرکز استان توسط متخصصان تجزیهوتحلیل شده و به بیمار انتقال یابد.
رئیس شورای برنامهریزی استان با تأکید بر اینکه از هزار و ۶۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور فقط هفت مورد و آنهم شرکتهای کوچک در استان فعالشدهاند، متذکر شد: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت از اقتصاد دانشبنیان و فعالسازی این شرکتها را به جد دنبال میکنیم.
خدابخش اقتصاد دانشبنیان را در تعریف ساده اقتصادی که ارزشافزوده ایجاد کند، دانست و تأکید کرد: باید در استان به فکر تولید کالا و خدماتی که ارزشافزوده دارد باشیم و در این راستا عمده تمرکز ما نیروهای فارغالتحصیل دانشگاهی است.
وی به حمایت قابلتوجه صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و افزود: صندوق از مرحله تولید، ثبت اختراع، تأمین مالی خرید زمین، تسهیلات احداث ساختمان و ماشینآلات و حتی بازار فروش حمایت میکند.
استاندار اردبیل سهم استان از صندوق را ۴۵۰ میلیارد ریال عنوان و تأکید کرد: درعینحال استفاده از منابع صندوق محدودیت اعتباری ندارد و اعتبارات بر اساس محدودیت و تقسیم استانی نیست و کافی است شرکتی از آن استفاده کند.
خدابخش با تأکید به اینکه اردبیل در بحث دانشبنیان حداقل ۲۰ سال عقبمانده است، بیان داشت: بهمنظور رونق شرکتهای دانشبنیان ما پارک علم و فناوری را ایجاد کردیم و زمینی در شهرک الهیه به این منظور اختصاصیافته است.
رئیس شورای اداری استان با اشاره به طرح ۱۳۷ ایده برتر در استان متذکر شد: باید زمینه تجاریسازی ایدهها فراهم شود و بهعنوانمثال در محصولات کشاورزی به سمت صنایع تبدیلی گام برداریم.
استاندار اردبیل تغییر تفکر استخدامی از سوی جوانان را خواستار شد و افزود: خانوادهها و جوانان باید این تفکر که استخدام دولتی تنها گزینه اشتغال است را کنار بگذارند و بهجای آن به زمینههای اشتغالزایی اینچنینی بروند.
به گفته خدابخش ازجمله ظرفیتهای ایجادشده برای فعالسازی بخش خصوصی و سرمایهگذاری را ایجاد مناطق آزاد و ویژه دانست و تأکید کرد: در پی آغاز به کار این دو منطقه ضروری است رشتههای دانشگاهی مرتبط و کاربردی شکل بگیرد.
وی درعینحال بهضرورت توجه به صادرات مطابق باسیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: بعد از رفع تحریمها اقتصاد مقاومتی قویاً موردنیاز است و اگر تولیدکنندگان در بازارهای جهانی نتوانند مزیت ایجاد کنند موفق نخواهند بود.
رئیس شورای برنامهریزی استان متذکر شد: اقتصاد مقاومتی و توجه به سیاستهای آن بعد از برجام اهمیت ویژه دارد و از هماکنون واحدهای تولیدی استان باید به فکر ایجاد مزیت و صادرات محصولات خود باشند.
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