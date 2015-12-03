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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

استاندار اردبیل:

شرکت‌های «آی سی تی» در حوزه درمان اردبیل فعال می‌شوند

شرکت‌های «آی سی تی» در حوزه درمان اردبیل فعال می‌شوند

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: در پی بازدید از شرکت‌های موفق «آی سی تی» کشور قرار است تعدادی از این شرکت‌ها در حوزه درمان استان فعال شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر پنج‌شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ازجمله آی سی تی در استان ضرورت ویژه دارد و ما زمینه فعالیت این شرکت‌ها را تسهیل کردیم تا بیایند و فعال شوند.

وی افزود: با دانشگاه علوم پزشکی استان‌ هماهنگی‌هایی صورت گرفته است تا تعدادی از شرکت‌ها در حوزه درمان روستایی فعال شوند.

به گفته استاندار اردبیل به دلیل اینکه در روستاها نیروی بهداشت و درمان برای سونوگرافی و ماموگرافی محدود است قرار است شرکت بعد از نصب دستگاه با آموزش نیروهای کارشناس خانه‌های بهداشت اطلاعات سونوگرافی را به اردبیل ارسال کرده و نتایج آن در مرکز استان توسط متخصصان تجزیه‌وتحلیل شده و به بیمار انتقال یابد.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اینکه از هزار و ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور فقط هفت مورد و آن‌هم شرکت‌های کوچک در استان فعال‌شده‌اند، متذکر شد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و فعال‌سازی این شرکت‌ها را به جد دنبال می‌کنیم.

خدابخش اقتصاد دانش‌بنیان را در تعریف ساده اقتصادی که ارزش‌افزوده ایجاد کند، دانست و تأکید کرد: باید در استان به فکر تولید کالا و خدماتی که ارزش‌افزوده دارد باشیم و در این راستا عمده تمرکز ما نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی است.

وی به حمایت قابل‌توجه صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: صندوق از مرحله تولید، ثبت اختراع، تأمین مالی خرید زمین، تسهیلات احداث ساختمان و ماشین‌آلات و حتی بازار فروش حمایت می‌کند.

استاندار اردبیل سهم استان از صندوق را ۴۵۰ میلیارد ریال عنوان و تأکید کرد: درعین‌حال استفاده از منابع صندوق محدودیت اعتباری ندارد و اعتبارات بر اساس محدودیت و تقسیم استانی نیست و کافی است شرکتی از آن استفاده کند.

خدابخش با تأکید به اینکه اردبیل در بحث دانش‌بنیان حداقل ۲۰ سال عقب‌مانده است، بیان داشت: به‌منظور رونق شرکت‌های دانش‌بنیان ما پارک علم و فناوری را ایجاد کردیم و زمینی در شهرک الهیه به این منظور اختصاص‌یافته است.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به طرح ۱۳۷ ایده برتر در استان متذکر شد: باید زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها فراهم شود و به‌عنوان‌مثال در محصولات کشاورزی به سمت صنایع تبدیلی گام برداریم.

استاندار اردبیل تغییر تفکر استخدامی از سوی جوانان را خواستار شد و افزود: خانواده‌ها و جوانان باید این تفکر که استخدام دولتی تنها گزینه اشتغال است را کنار بگذارند و به‌جای آن به زمینه‌های اشتغال‌زایی این‌چنینی بروند.

به گفته خدابخش ازجمله ظرفیت‌های ایجادشده برای فعال‌سازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را ایجاد مناطق آزاد و ویژه دانست و تأکید کرد: در پی آغاز به کار این دو منطقه ضروری است رشته‌های دانشگاهی مرتبط و کاربردی شکل بگیرد.

وی درعین‌حال به‌ضرورت توجه به صادرات مطابق باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: بعد از رفع تحریم‌ها اقتصاد مقاومتی قویاً موردنیاز است و اگر تولیدکنندگان در بازارهای جهانی نتوانند مزیت ایجاد کنند موفق نخواهند بود.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان متذکر شد: اقتصاد مقاومتی و توجه به سیاست‌های آن بعد از برجام اهمیت ویژه دارد و از هم‌اکنون واحدهای تولیدی استان باید به فکر ایجاد مزیت و صادرات محصولات خود باشند.

کد مطلب 2990593
محمد میرزایی ناطق

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