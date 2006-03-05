كميته امداد الگوي خوبي از كمك به محرومان را به دنيا ارائه كرده است

به گزارش خهبرگزاري"مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در ديدار جمعي از مسئولان و تعدادي از نخبگان و مبتكران عضو خانواده كميته امداد امام (ره) سخن مي گفت، امداد و انفاق را دستور دين به حكومت و آحاد مسلمان خواند و افزود: نقطه با ارزش كار كميته امداد امام ، تلفيق امداد و انفاق با تلاش براي رفع اساسي فقر و نيازمندي است.

وي اظهار داشت: بسياري از امدادگيران كميته امداد خود امروز امدادگر شده اند و اين خودكفايي در نحوه امداد رساني ، تجربه اي گرانقدر است و اكنون ما شاهد اين هستيم كه بسياري از سازمانهاي بين المللي و كشورها خواهان استفاده از اين تجربيان ارزشمند هستند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني، حضرت امام راحل را بينانگذار واقعي اين كميته عنوان كرد و گفت: امام با اينكار مبارزان پيش از انقلاب را در سنگري ديگر و براي مبارزه با فقر و نيازمندي بسيج كرد كه امروز ثمرات آن را شاهد هستيم .

وي افزود: اگر فعاليت هاي كميته امداد و مردم خيردر اين بيست و هفت سال پس از پيروزي انقلاب نبود امروز كار بسيار مشكلي را براي مبارزه با فقر پيش روي كشور داشتيم .

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت از مبتكران و محققين عضو خانواده كميته امداد راكاري بسيار با ارزش خواند و افزود: بايد با سازماندهي قوي و در اختيار گذاشتن سرمايه به اين نيروهاي خلاق كه توانايي مالي براي اجراي طرحهاي خود ندارند نو آوري ها را اجرايي و تبديل به كار كرد.

در اين ديدار نيري رئيس كميته امداد امام خميني (ره) با ارائه گزارشي از عملكرد و اهداف اين سازمان، گفت: تجربيات كميته امداد در خدمت رساني به مستمندان امروز بعنوان الگو و مدل در داخل و خارج كشور مطرح است و بسياري از كشورها و سازمانها خواهان انتقال اين تجربيات هستند.