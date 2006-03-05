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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از مسئولان و تعدادي از نخبگان كميته امداد:

كميته امداد الگوي خوبي از كمك به محرومان را به دنيا ارائه كرده است

كميته امداد الگوي خوبي از كمك به محرومان را به دنيا ارائه كرده است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: كميته امداد الگوي خوبي از امداد واقعي به محرومان را به دنيا ارائه و به ثبت رسانده است.

به گزارش خهبرگزاري"مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در ديدار جمعي از مسئولان و تعدادي از نخبگان و مبتكران عضو خانواده كميته امداد امام (ره) سخن مي گفت، امداد و انفاق را دستور دين به حكومت و آحاد مسلمان خواند و افزود: نقطه با ارزش كار كميته امداد امام ، تلفيق امداد و انفاق با تلاش براي رفع اساسي فقر و نيازمندي است.

وي اظهار داشت: بسياري از امدادگيران كميته امداد خود امروز امدادگر شده اند و اين خودكفايي در نحوه امداد رساني ، تجربه اي گرانقدر است و اكنون ما شاهد اين هستيم كه بسياري از سازمانهاي بين المللي و كشورها خواهان استفاده از اين تجربيان ارزشمند هستند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني، حضرت امام راحل را بينانگذار واقعي اين كميته عنوان كرد و گفت: امام با اينكار مبارزان پيش از انقلاب را در سنگري ديگر و براي مبارزه با فقر و نيازمندي بسيج كرد كه امروز ثمرات آن را شاهد هستيم .

وي افزود: اگر فعاليت هاي كميته امداد و مردم خيردر اين بيست و هفت سال پس از پيروزي انقلاب نبود امروز كار بسيار مشكلي را براي مبارزه با فقر پيش روي كشور داشتيم .

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت از مبتكران و محققين عضو خانواده كميته امداد راكاري بسيار با ارزش خواند و افزود: بايد با سازماندهي قوي و در اختيار گذاشتن سرمايه به اين نيروهاي خلاق كه توانايي مالي براي اجراي طرحهاي خود ندارند نو آوري ها را اجرايي و تبديل به كار كرد.

در اين ديدار نيري رئيس كميته امداد امام خميني (ره) با ارائه گزارشي از عملكرد و اهداف اين سازمان، گفت: تجربيات كميته امداد در خدمت رساني به مستمندان امروز بعنوان الگو و مدل در داخل و خارج كشور مطرح است و بسياري از كشورها و سازمانها خواهان انتقال اين تجربيات هستند.

کد مطلب 299060

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