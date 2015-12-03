کمترین توقف زائران در گیت های ورودی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد جواد زاده کمند با اشاره به افزایش حضور خیل عظیم زائران در مرزها برای ورود به کشور، اظهارداشت: تا این لحظه ۱۹۳ هزار زائر که توفیق پیدا کردند در این سفر معنوی حضور داشته باشند از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند.

وی گفت: از این تعداد، ۱۳۰ هزار زائر از طریق پایانه مرزی مهران، وارد کشور شده اند.

سردار زاده کمند افزود: با تمهیدات اتخاذ شده، کمترین توقف را در گیت های ورودی کشور داریم و ورود زائران تنها در چند ثانیه انجام می شود.

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین، گفت: با تلاش دستگاه های مربوطه و نیز سازمان های نظامی و انتظامی، امکانات لازم برای تسهیل ورود زائران فراهم شده است.

سردار زاده کمند با بیان اینکه تعداد زیادی اتوبوس برای انتقال زائران از مرز مهران اختصاص یافته، گفت:با ساماندهی پایانه صدف در مرز و دیگر پایانه های مسافر بری، مشکلی برای جابجایی زائران وجود ندارد