پاکستان توافقنامه خرید موتور« جی اف ۱۷» را با روسیه به امضا رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سچ نیوز»، پاکستان با خرید موتور جنگنده «جی اف ۱۷» از روسیه یکی از کشورهای سازنده جنگنده « تندر جی اف ۱۷» خواهد شد. «رانا تنویر» وزیر تولیدات دفاعی بعد از امضای این توافقنامه در گفتگو با رسانه ها گفت: برای ساخت جنگنده «جی اف ۱۷» با چهار کشور صحبت شده است.سفارش برای وارد شدن قطعات لازم در سال جاری تا مبلغ ۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: تلاشهای لازم برای خودکفایی دفاعی و نظامی کشور در حال انجام است. جنگنده «جی اف ۱۷» با همکاری چین ساخته می شود.

لازم به ذکر است در نمایشگاه تولیدات صنعتی و دفاعی در دبی جنگنده «جی اف ۱۷» توجه بازدیدکنندگان بسیاری را به خود جلب کرد و تعداد زیادی از شرکتهای خارجی خواهان خریداری این جنگنده شدند. مسئولین نظامی چین توافقنامه خرید این جنگنده با کشوهای دیگر را تایید کرده اند.