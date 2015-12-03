عاملان تشویش اذهان عمومی در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر خرم روی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و ترافیکی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه، مجموعه فرماندهی انتظامی استان در ۸ ماهه امسال اقدام به اجرای طرح های عملیاتی، انتظامی و ترافیکی در سطح استان کرد که با برهم زنندگان نظم عمومی و اراذل و اوباش برخورد های خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش ۱۲۸درصدی کشفیات کالای قاچاق و کاهش هفت درصدی سرقت در استان، افزود:ب رخوردهای خوبی با قاچاقچیان کالا، سوخت و مواد مخدر صورت گرفته و به گونه ای که بیش از ۵۰ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح ها را ارتقای احساس امنیت و ایجاد امنیت پایدار و مناسب برای عموم شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت: اخیرا برخی افراد مغرض و سودجو با زیر سوال بردن اقدامات نیروی انتظامی در برقراری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و ترافیکی، اقدام به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کرده اند که با اشرافیت و چتر اطلاعاتی بسیار خوب موجود در استان این افراد در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه اجرای طرح های انتظامی و ترافیکی در راستای مطالبات شهروندان صورت می گیرد از عموم مردم فهیم و دریادل استان خواست با اطلاع رسانی به موقع اینگونه اطلاعات از طریق تلفن ۱۱۰، نیروی انتظامی را در شناسایی و دستگیری افراد قانون شکن و مغرض یاری رسانند.

سرهنگ خرم روی همچنین خطاب به برخی افراد مغرض که در شبکه های اجتماعی اقدام به تشویش اذهان عمومی می کنند توصیه کرد: با در نظر گرفتن اقدامات و نکات مثبت پلیس از تکرار اینگونه رفتارها به خصوص در فضای مجازی اکیدا خودداری کنند، چرا که با اشرافیت اطلاعاتی خوب حاکم در استان، کوچکترین حرکت و اقدام آنها از چشمان تیزبین پلیس مخفی نمی ماند و در این را همه بدانند که در صورت تکرار جرم در کمترین زمان ممکن دستگیر و برابر قانون با آنان رفتار می شود.