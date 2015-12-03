انتقاد از اجرایی نشدن قانون ۳درصد سهمیه استخدام معلولان در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی بعدازظهر پنج‌شنبه در دیدار جمعی از جامعه معلولان شهرستان بیرجند با نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی اظهار: اجرای قانون سه درصد سهمیه استخدام معلولان نیاز به همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان دارد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه باید توانمندی معلولان را باور کنند، گفت: در خصوص مناسب‌سازی و مبلمان شهری هم قدم های خوبی برداشته‌شده اما کافی نیست.

مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند عنوان کرد: وضعیت شهر به گونه‌ای است که از حضور معلولان در جامعه جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه در بیرجند شش هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، افزود: بیشترین تعداد معلولان ذهنی و کمترین آنها معلولان اعصاب و روان هستند.

شرفی تصریح کرد: ۲۱ مرکز در این حوزه فعالیت می‌کنند که برخی شبانه‌روزی و برخی روزانه هستند.

وی با اشاره به اینکه مرکز توان‌بخشی حضرت علی‌اکبر (ع) بیرجند ۲۶۳ معلول را نگهداری می‌شود، ادامه داد: خیران برای خدمت‎رسانی بیشتر به معلولان مراکز را موردحمایت خود قرار دهند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه معلول جز درد معلولیت نباید درد دیگری داشته باشد، افزود: در بسیاری از کشورها توجه ویژه‌ای به معلولان می‌شود ولی در کشور ما هنوز در زمینه خدماتی که باید به معلولان ارائه شود با شاخص های جهانی فاصله زیادی وجود دارد.

حجت‌الاسلام محمدباقر عبادی با اشاره به اینکه در این زمینه مشکل اصلی در بحث اجرای قوانین است، گفت: قوانینی که مجلس در خصوص معلولان تصویب کرده است اجرا نمی‌شود.

وی عنوان کرد: معلولان قابلیت های زیادی دارند و جامعه باید معلولان را باور کنند و خود معلولان نیز باید خود را باور داشته باشند.