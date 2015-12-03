۱۱ طرح تصفیه خانه در استان قزوین آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هجرانفر ظهر پنجشنبه در بازدید استاندار قزوین از طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه گفت: با محدودیت منابع مالیایجاد شده از سال ۹۱، ردیف اعتباری اجرای فاضلاب از قانون سنوات کشور حذف شد تنها ظرفیت برای اجرا خرید تضمینی پساب شد.

وی افزود: در بند ب ۲۱۴ قانون توسعه پیش بینی شده و به وزارت نیرو اجازه داده شده تا با سرمایه گذاری بخش خصوصی طرح ها را اجرا کند و با خرید تضمینی پساب زمینه بازگشت و سود سرمایه را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری تصریح کرد:دراستان قزوین دو مجوز برای اجرای تصفیه خانه در شهر قزوین و محمودآباد دریافت کرده ایم که طرح محمود آباد از سال ۹۲ توسط بخش خصوصی آغاز شده که اولین تصفیه خانه به روش BOT است که ظرفیت آن برای ۳۸ هزار مشترک پیش بینی شده است.

هجرانفر بیان کرد: ۲۰ هزار نفر در شهر محمود آباد نمونه، ۱۶ هزار نفر در ناصرآبد و دو هزار نفر در شهرک دانش با تکمیل طرح تحت پوشش شبکه قرار می گیرند که برای احداث آن ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که تاکنون بخش خصوصی ۱۶ میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی گفت: قرار بود ۲۰ درصد آورده توسط بخش خصوصی و ۸۰ درصد از منابه اعتبارات توسعه ملی تامین شود که تاکنون نتوانستیه ایم اعتبار دولتی را تامین کنیم که از استاندار انتظار داریم در این زمینه مساعدت کنند.

هجرانفر اظهارداشت: زمان اجرای پروژه دو سال و دوره بهره برداری ۲۰ سال است که شرکت آبفا با تعهد وزارت نیرو خرید تضمینی پساب را متقبل شده و بعد از ۲۰ سال مالکیت طرح به آبفا واگذار می شود.

جلب مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح ها ضروری است

مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه بستر خوبی برای حضور بخش خصوصی در اجرای طرح ها فراهم شده و برای اجرای تصفیه خانه در قزوین یک سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه آن را پرداخت کرده و کا ر ا اجرایی کند که پساب آن برای ۱۵۰۰ هکتار باغ پسته مصرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: هفت طرخ نیمه تمام هم در بخش فاضلاب داریم که از محل فروش پساب اجرا خواهد شد و برای اجرای تصفیه خانه در شهرهای شریفیه، شهرک مهرگان و محمدیه هم نیازمند مساعدت هستیم تا کارها تکمیل شود.

هجرانفر گفت: ۱۱ طرح فاضلاب شهری در استان آماده واگذاری است که بالغ بر ۲۷۱ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و در صورت حضور بخش خصوصی نسبت به انجام آن اقدام می شود که برای شهرهای شریفیه با ۹۰ میلیارد تومان، اسفرورین با چهار میلیارد تومان، اقبالیه با ۳۳ میلیارد تومان و تاکستان با ۱۷ میلیارد تومان برای تصفیه خانه و ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل شبکه بخش خصوصی اعلام آمادگی برای مشارکت کرده است.

وی با بیان مشکلات این بخش نیز اظهارداشت: انشعاب غیر مجاز در بخش کشاورزی از محل پساب خام، مسائل زیست محیطی، امنیت خط انتقال شبکه و حفاظت از پساب تولیدی از مشکلاتی است که در کنار فرهنگ سازی باید برای ساماندهی امور هم اقدام شود که حمایت استانداری ضروری است.

مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان قزوین یادآورشد: برای تکمیل فاضلاب و تصفیه خانه شهرک مهرگان ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت هزینه شده و برای تامین مابقی نیازمند مساعدت استانداری هستیم تا مشکل مردم ساکن در این شهرک برطرف شود.

در این بازدید فریدون همتی استاندار به همراه منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، سید علی موسوی فرماندار قزوین، احمدپور شهردار محمودآباد در جریان روند ساخت تصفیه خانه شهر محمودآباد قزوین قرار گرفتند.