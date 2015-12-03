۵۰۰ ناشر در نهمین نمایشگاه کتاب گلستان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مسعود شهرام نیا در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان که عصر پنج شنبه در محل نمایشگاه های بین المللی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: ناشران دانشگاهی، کودک و نوجوان، حقوقی، اهل سنت، پزشکی، کمک آموزشی زبان، هنر وکشاورزی در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با بیان اینکه ۲۶۰ غرفه در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: غنای آثار، محتوی کتاب و تنوع آثار از جمله علل حضور ناشران در این نمایشگاه بود که به مدت ٦روز از ١٢ تا ١٧ آذر در محل نمایشگاه بین المللی دایر است.

شهرام نیا تصریح کرد: کارگاه آموزشی با موضوع نقد کتاب، روش های صحیح مطالعه، بررسی آسیب شبکه های اجتماعی، روانشناسی خانه و خانواده، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات کارگاه آموزشی است.

وی راه اندازی ایستگاه قصه گویی و نقاشی برای کودکان و نوجوانان توسط مربیان کانون پرورشی کودکان و نوجوانان را از دیگر برنامه های جانبی نهمین نمایشگاه کتاب استان اعلام کرد.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور در این برنامه با بیان این که نمایشگاه گلستان از جمله نمایشگاه های موفق در سطح کشور است، گفت: وضعیت کتاب و کتاب خوانی در کل کشور مناسب نیست و سرانه پایین مطالعه و فروش نامناسب کتاب از جمله دیگر مشکلات حوزه کتاب و کتاب خوانی در کشور است که برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند در ارتقا سرانه مطالعه و وارد شدن کتاب به سبد خانوار موثر باشد.

وی به حضور کودکان برای ایجاد بستر فرهنگ مطالعه تاکید کرد و گفت: نیاز است تا حضور کودکان در نمایشگاه کتاب را جدی تر از همیشه تلقی کنیم چراکه میزان تاثیرگذاری در این سنین بسیار زیاد است.

شهرام نیا بابیان این نکته که ٣٠ درصد تخفیف شامل کتابهای ارائه شده در نمایشگاه است، افزود: ١٠ درصد از سوی ناشر و ٢٠ درصد یارانه به این تخفیف تعلق می گیرد که از طریق خرید بن کتاب تخفیف مورد نظر اعمال خواهد شد.

وی در توضیح میزان خرید بن کتاب، گفت: افراد عادی تا مقطع دیپلم ٣٠هزار تومان، کاردانی تا کارشناسی ٥٠ هزارتومان، کارشناسی ارشد ٨٠ هزار تومان و مقطع دکترا تا ١٠٠ هزار تومان بن می توانند خریداری کنند.