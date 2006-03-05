تكميل مترو تهران نيازمند 6 ميليارد دلار اعتبار است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس جعفر ربيعي افزود: هم اكنون 28 كيلومتر از خطوط مترو تهران و حومه باقي مانده و 9 كيلومتر آن ساخته شده و آماده بهره برداري است.

وي گفت: از 8 ميليارد دلار بودجه مورد نياز تاكنون 2 ميليارد دلار آن تامين شده و براي تكميل شبكه مترو به 6 ميليارد دلار ديگر نيازمنديم كه بايد مطابق برنامه ريزي ها و زمانبندي هاي تعيين شده به شركت مترو تعلق بگيرد.

ربيعي تصريح كرد: چنانچه بودجه لازم در مدت زمان برنامه ريزي شده تعلق بگيرد و همه شرايط نيز مطابق استانداردها و برنامه ريزي هاي انجام شده باشد ، شبكه مترو تهران و حومه حداكثر تا يك دهه آينده تكميل و آماده بهره برداري نهايي خواهد بود.

وي همچنين در خصوص وضعيت پست برق هاي نيمه شرقي خطوط مترو تهران گفت: براي تامين برق و روشنايي ايستگاهها و آماده سازي حركت قطارها ، شركت مترو ، پست برق 20/63 كيلو واتي منطقه دردشت را راه اندازي كرده است.

ربيعي افزود: تمامي مراحل عملياتي شدن اين پست برق به پايان رسيده و روز دوشنبه با حضور شهردار افتتاح مي شود.