  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۱

تسلیت استاندار مازندران درپی درگذشت زائران سقوط مینی بوس آمل

تسلیت استاندار مازندران درپی درگذشت زائران سقوط مینی بوس آمل

ساری - استاندار مازندران درگذشت زائران اربعین حسینی روستای جزین شهرستان فریدون‌کنار را بر اثر سقوط مینی بوس در جاده هراز آمل تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مینی بوس حامل ۱۸ زائر کربلای معلا بعدازظهر چهارشنبه در مسیر بازگشت در منطقه وانا جاده هراز به دره سقوط کرد و هشت نفر کشته، شش نفر مصدوم شدند و چهار نفر مفقود هستند.

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران با صدور پیامی درگذشت زائران حسینی اهل روستای جزین فریدون‌کنار را به خانواده محترم و سوگوار آنان و مردم فریدون‌کنار تسلیت عرض کرد.

در این پیام آمده است: حادثه ناگوار و دل‌خراش سقوط مینی‌بوس حامل زائران فریدون‌کناری اربعین حسینی به اعماق دره وانا در محور هراز و کشته شدن جمعی از عاشقان و دلدادگان آل الله در این حادثه، موجب تألم و تأثر فراوان شد. یقیناًَ آنان که دل درگرو فرزندان پیغمبر (صلوات‌الله‌علیه) دارند و با عشق حسین (ع) نفس می‌کشند و برای کربلا مویه می‌کنند، زندگانِ جاویدند و در سرای باقی از خوان نعمت الهی رزق و روزی می‌خورند و جان‌باختگان این حادثه نیز در شمار رهپویان سیدوسالارشهیدان کربلا حضرت امام حسین علیه‌السلام و مهاجر الی الله بودند که در بازگشت از زیارت کربلای معلا، دعوت حق را لبیک گفتند و جان، به جان‌آفرین تسلیم کردند. ک

این‌جانب درگذشت زائران اربعین حسینی روستای جزین شهرستان فریدون‌کنار را به خانواده محترم و سوگوار آنان و مردم فریدون‌کنار تسلیت عرض کرده، از خداوند سبحان، برای آن عاشقان حسین (ع) آمرزش و رضوان الهی، برای بازماندگان، صبر و شکیبایی و برای مصدومان عزیز این حادثه، شفا و عافیت عاجل مسألت دارم.

کد مطلب 2990651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها