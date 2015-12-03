تعلیق گفتگوهای احداث خط لوله گاز«ترک استریم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «الکساندر نوواک» وزیر انرژی روسیه از توقف گفتگوهای درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه و نهایتا اروپا خبر داد.

وی گفت: فعلا ، گفتگوها به حال تعلیق درآمد و کارهای کمیسیون اقتصادی مسئول این طرح در چارچوب تدابیر تلافی جویانه ای که مسکو علیه آنکارا اتخاذ کرده ،‌متوقف شده است.

در پی تنش در روابط روسیه و غرب در جریان بحران در شرق اوکراین، طرح ترک استریم اواخر سال ۲۰۱۴ پس از چشم پوشی غیرمنتظره روسیه از طرح ساوت استریم اعلام شد.

هدف قراار گرفتن جنگنده روس در 24 نوامبر توسط جنگنده های ترکیه موجب تنش در روابط مسکو با آنکارا شده است.

