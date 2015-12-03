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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

رئیس ستاد مشترک ارتش عراق:

بغداد با نیروی زمینی عربی - غربی در عراق مخالف است

بغداد با نیروی زمینی عربی - غربی در عراق مخالف است

رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در گفتگویی اعلام کرد که بغداد با نیروی زمینی کشورهای عربی و غربی در عراق برای مقابله با داعش مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در گفتگو با اسکای نیوز اظهار داشت: بغداد به شدت با هر گونه حضور نیروی زمینی کشورهای عربی و غربی در نبرد با گروه تروریستی داعش در عراق مخالف است.

وی درباره پیشنهاد «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه آمریکا درباره استقرار ۱۰۰ هزار نیروی نظامی زمینی بیگانه در خاک عراق برای مقابله با داعش گفت: وزیر دفاع و رهبران نظامی عراق به جان مک کین ابلاغ کرده اند که بغداد با هر گونه نیروی زمینی بیگانه در خاک کشورش مخالف است.

عثمان الغانمی درباره دیگر پیشنهاد مک کین مبنی بر افزایش تعداد مستشاران نظامی غرب در عراق از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر نیز گفت: به سناتور آمریکایی ابلاغ کرده ایم که تعداد مستشاران کنونی در عراق کفایت می کند.

کد مطلب 2990656
سمیه خمارباقی

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