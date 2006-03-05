به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كليات طرح جامع تئاتر به تازگي توسط كانون به تصويب رسيده است و طي آن حمايت از گروه‌هاي نمايشي، استعدادهاي جوان، بهره‌گيري از تجارب پيشكسوتان و صاحب‌نظران اين عرصه در كنار فعال‌سازي سازمان غيردولتي در دستور كار اين مركز قرار مي‌گيرد. اين طرح در 6 فصل، سه محور اصلي پژوهش، آموزش و توليد نمايش را دركانون مورد توجه قرار داده است.



بر اين اساس مرتضي حيدري مدير مركز تئاتر كانون ضمن تشريح طرح جامع تئاتر كودك و نوجوان در مورد فعاليت‌هاي اين مركز در سال جاري و برنامه‌هاي سال آينده آن نيز با خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي سخن خواهد گفت.



مركز تئاتر و تئاتر عروسكي كانون به عنوان يك مركز حرفه‌اي تئاتر كودك از سال 1351 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد و طي 33 سال گذشته 123 عنوان نمايش را براي كودكان و نوجوانان ايراني بر روي صحنه برده است.



هم‌زمان با تأسيس اين مركز يك تريلي سيار نيز امكان تماشاي نمايش توسط كودكان ايراني را در سراسر كشور فراهم كرد. اين كاروان نمايشي در اين سال‌ها 10 عنوان نمايش را 2570 بار در شهر و روستاهاي ايران به اجرا در آورده است. حضور چهره‌هاي صاحب‌نام عرصه نمايش و نمايش عروسكي كشور در سال‌هاي دور و نزديك در اين مركز و معرفي هنرمندان جوان به عرصه اين هنر كه بعدها به چهره‌هاي مشهوري در اين عرصه تبديل شدند بر اعتبار مركز تئاتر كانون افزوده است.



نشست مطبوعاتي و راديو تلويزيوني مدير جديد مركز تئاتر و تئاتر عروسكي كانون ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 16 اسفند ماه در اين مركز واقع در پارك لاله برگزار مي‌شود.

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