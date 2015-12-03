فرجام تلخ ورزشکار تهرانی پس از رقابت های رالی/تصادف حادثه ساز شد

حسین ثوری در گفت و با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته زاهدان پس از فراخوان چند ماه پیش؛ میزبان رقابت های رالی کویر به صورت آزاد بود که این دوره با حضور ورزشکاران استان های مختلف برگزار شد.

وی افزود: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته این مسابقات که با هدف معرفی چهره اصلی سیستان و بلوچستان و توسعه گردشگری در دستور کار قرار گرفته بود به بهترین شکل برگزار شد و در پایان نفرات برتر معرفی و هدایای خود را دریافت کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان بیان کرد: اما پس از اتمام مسابقات و در مسیر بازگشت ورزشکاران به استان های محل زندگی خود، حادثه ای تلخ رقم خورد و سرکار خانم مریم رضوانی شرکت کننده تهرانی در پی اعلام پلیس راه در مسیر زاهدان به کرمان به سبب عدم رعایت سرعت مطمئنه و نبستن کمربند ایمنی در پی حادثه رانندگی جان خود را از دست می دهد.