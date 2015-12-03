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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۶

ارتش یمن:

آماده ورود به شهرهای مرزی نجران و جیزان هستیم

آماده ورود به شهرهای مرزی نجران و جیزان هستیم

ارتش یمن اعلام کرد که نیروهای این کشور آماده ورود به شهرهای مرزی نجران و جیزان در عربستان سعودی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شرف لقمان» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار داشت: مرحله مقدماتی جنگ [با عربستان سعودی] را به پایان رسانده ایم و وارد مرحله نخست عملیات تشدید در جنگ هستیم، این مرحله در چارچوب گزینه ای راهبردی قرار دارد.

وی با اعلام این خبر افزود: هم اکنون کنترل اطراف شهرهای مرزی جیزان و نجران را در اختیار داریم و آماده ابلاغ تصمیم سیاسی برای ورود به این شهرها هستیم.

لقمان روز گذشته اعلام کرده بود که عملیات گسترده ارتش یمن در شهرهای مرزی نجران، عسیر و جیزان در جنوب عربستان سعودی به سرعت انجام شده است.

وی گفت: عملیات در شهرهای مذکور با هدف رفع محاصره یمن انجام شد و اگر دستور آزاد سازی منطقه نجران صادر شود ما آماده ورود به آن هستیم.

کد مطلب 2990692
سمیه خمارباقی

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