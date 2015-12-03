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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۵

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری:

مطالعه باید در جامعه نهادینه شود

مطالعه باید در جامعه نهادینه شود

گرگان-  نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، عصر پنج شنبه   در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه کتاب گلستان گفت: مطالعه در جامعه باید نهادینه شود تا شاهد ارتقا فرهنگی در کشورباشیم.

به گزارش خبرنگا رمهر، آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی عصر پنج شنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری کتاب اظهار کرد: بسیاری از کشورهایی که مراحل توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند، وضعیت خوبی در سرانه مطالعه تعداد افراد کتابخوان دارند.

وی خاطرنشان کرد: انسانی که مطالعه می کند دچار بیماری هایی مانند آلزایمر نمی شود و مغز انسان مانند درختی عمل می کند که مدام در حال شاخه زدن و جوانه زدن است.

وی با بیان اینکه مطالعه زمان و مکان نمی شناسد، اظهار کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که اوقات استراحت و انتظار مردم برای دریافت خدمات در اماکن عمومی، با کتاب پُر شود.

وی عنوان کرد: مطالعه و کتابخوانی در جامعه باید تبدیل به یک فرهنگ شده و در جامعه نهادینه شود.

آیت الله شاهرودی با بیان اینکه قرآن، جاودانه ترین معجزه هستی است، تصریح کرد: قرآن کریم در بین سایر کتب آسمانی و علوم می درخشد و انتظار می رود که حداقل در شبانه روز هر فردی ۱۵ دقیقه مطالعه داشته باشد که هم برای دنیا و هم آخرت آنها مفید است.

کد مطلب 2990695

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