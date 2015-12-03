مطالعه باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگا رمهر، آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی عصر پنج شنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری کتاب اظهار کرد: بسیاری از کشورهایی که مراحل توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند، وضعیت خوبی در سرانه مطالعه تعداد افراد کتابخوان دارند.

وی خاطرنشان کرد: انسانی که مطالعه می کند دچار بیماری هایی مانند آلزایمر نمی شود و مغز انسان مانند درختی عمل می کند که مدام در حال شاخه زدن و جوانه زدن است.

وی با بیان اینکه مطالعه زمان و مکان نمی شناسد، اظهار کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که اوقات استراحت و انتظار مردم برای دریافت خدمات در اماکن عمومی، با کتاب پُر شود.

وی عنوان کرد: مطالعه و کتابخوانی در جامعه باید تبدیل به یک فرهنگ شده و در جامعه نهادینه شود.

آیت الله شاهرودی با بیان اینکه قرآن، جاودانه ترین معجزه هستی است، تصریح کرد: قرآن کریم در بین سایر کتب آسمانی و علوم می درخشد و انتظار می رود که حداقل در شبانه روز هر فردی ۱۵ دقیقه مطالعه داشته باشد که هم برای دنیا و هم آخرت آنها مفید است.